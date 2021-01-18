"Какое позорище": Судить Навального будут прямо сейчас в отделении полиции

Адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову уведомили о том, что заседание суда по избранию меры пресечения оппозиционеру будут проводить непосредственно в отделении полиции в Химках. Политика даже не повезут в суд, наоборот, суд привезут к нему.
Причина такого решения в уведомительном документе, подписанным главой отдела МВД В. В. Сениным, не называется.
Суд пройдет прямо сейчас (вернее, в 12:30 — 10 минут назад). Адвокатам даже не дали предварительно поговорить с Навальным. Однако об этом, по всей видимости, заранее узнали прокремлевсие СМИ, съемочные группы которых уже в здании.
Суд начинается! pic.twitter.com/ek3u3AcTRy— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021
«Выездной закрытый суд в отделе полиции — это, кажется, предпоследняя остановка перед особыми тройками», — считает Леонид Волков, который также назвал происходящее «безумием».
«Судья будет в балаклаве? Еще раз, нет никаких опций давать меру пресечения Навальному о страже. Такого в законе просто нет при нарушении испытательного срока. (...) Какое позорище для всей судебной системы. Просто стыдобища», — пишет Иван Жданов.
Безумие.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 18, 2021
Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею.
Ровно сейчас — в 12:30 — они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным. pic.twitter.com/pCiX8ofr5W