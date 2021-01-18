"Какое позорище": Судить Навального будут прямо сейчас в отделении полиции

Адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову уведомили о том, что заседание суда по избранию меры пресечения оппозиционеру будут проводить непосредственно в отделении полиции в Химках. Политика даже не повезут в суд, наоборот, суд привезут к нему.

Причина такого решения в уведомительном документе, подписанным главой отдела МВД В. В. Сениным, не называется.

Суд пройдет прямо сейчас (вернее, в 12:30 — 10 минут назад). Адвокатам даже не дали предварительно поговорить с Навальным. Однако об этом, по всей видимости, заранее узнали прокремлевсие СМИ, съемочные группы которых уже в здании.

«Выездной закрытый суд в отделе полиции — это, кажется, предпоследняя остановка перед особыми тройками», — считает Леонид Волков, который также назвал происходящее «безумием».

«Судья будет в балаклаве? Еще раз, нет никаких опций давать меру пресечения Навальному о страже. Такого в законе просто нет при нарушении испытательного срока. (...) Какое позорище для всей судебной системы. Просто стыдобища», — пишет Иван Жданов.