Комментаторы поражены "судом" над Навальным. Они считают, это противоречит Конституции

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией [в России организация признана иностранным агентом] Вячеслав Гимади считает, что проведение заседания суда в выездном формате прямо в отделении полиции, — прямое нарушение Конституции Российской Федерации.

«Статья 118 Конституции: Создание чрезвычайных судов не допускается. Для Навального де-факто создали чрезвычайный суд-трибунал в УВД. Вне суда, вне процедуры, непредусмотренная мера (для условно осуждённых в УИК нет стражи)», — рассуждает он. На эту статью Основного закона обращают внимание также депутат Мосгордумы Дарья Беседина и глава муниципального района Красносельский Илья Яшин.

Уместно напомнить, что статья 118 Конституции РФ прямо запрещает создание чрезвычайных судов. А то, что сейчас происходит с Навальным, это самый настоящий чрезвычайный суд. pic.twitter.com/vGjWriP9JB — Илья Яшин (@IlyaYashin) January 18, 2021

Юрист подчеркивает, что это, по его мнению, является прямым нарушением закона со стороны руководства страны: «Видимо, власть хочет для себя тоже не суд, а трибунал», — заключает он. Впрочем, поражен зрелищем суда в химкинском ОВД не только г-н Гимади.

Если так поступают с Навальным, за которым следит вся страна и весь мир, то что им до остальных людей? Не спасем Навального - придут за каждым — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 18, 2021

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщает, что в здание, где проходит суд, никого не пускают, хотя заседание формально открытое: «Никого, включая журналистов, внутрь не пускают. Классная открытость и гласность».

Зато полицейских выгнали на мороз. Смотрят на нас с той стороны забора, охраняют открытый и гласный суд pic.twitter.com/41lnC4Jy8y — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Политолог Федор Крашенинников назвал это «День путинского кривосудия»: «Надо уже объединить суд и полицию в одно ведомство — судополицию, можно было бы сэкономить на зданиях. Да и судьями назначать дежурных полицаев, зачем усложнять?» — пишет он. Мысль дополняет глава отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов: «Судить Навального, конечно, должна была восьмерка отравителей из ФСБ».

Некоторые пользователи уже не исключают, что Навальному в таких условиях могут вынести даже и смертный приговор.