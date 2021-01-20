15 млн гостей во дворце Путина, последний день Трампа. Главное к утру 20 января

За 15 часов расследование Алексея Навального «Дворец для Путин. История самой большой взятки» посмотрели 15 миллионов человек. В нем он рассказал о дворце, на создание которого потрачено в общей сложность не менее 100 млрд рублей, и заявил, что он принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, что подтверждало бы факт коррупции. Видео продолжает возглавлять тренды YouTube.

The Insider обращает внимание, что этот дворец в Геленджике во многом напоминает виллу бывшего итальянского лидера Сильвио Берлускони, многократно обвиненного в коррупции и связях с мафией. Журналисты предполагают, что Путин мог вдохновиться именно его имением, когда приезжал туда в начале своего правления.

Тем временем супруга политика Юлия Навальная написала в своем Instagram, что возле её дома уже сутки стоит машина, предположительно, наружного наблюдения. Она подозревает, что в ней находятся оперативные сотрудники МВД, которые следят за ней. Также она предупредила россиян о наступлении в России 1937-го года.

Тем временем некоторые Instagram-блогеры одновременно начали ругать Навального, используя почти одинаковые фразы, обращает внимание телеканал «Дождь». Тезисы такие: «Патриотизм – напускной», «возвращение в Россию – провоцирование санкций». В агентстве Wildjam, которое сотрудничает с частью этих блогеров, уверяют, что если их подопечные и занимаются политической рекламой, то делают это самостоятельно.

Россия будет участвовать в неформальном заседании ООН, на котором выступит непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская. Среди инициаторов мероприятия представители Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. «Конечно, налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран», — передает ТАСС слова первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Уходящий президент Дональд Трамп, который уже сегодня лишится полномочий, записал прощальное видеообращение. В нем он заявил, что на этом его политическая карьера не кончается, а выборы он поиграл лишь после штурма Капитолия: «Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы, американцы, чтим. Его нельзя терпеть». Он также утверждает, что восстановил американские союзы и активно противостоял Китаю.

«Наша повестка дня была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе нации», — заявил Трамп.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Трамп обсуждает возможность создания новой политической партии, которую предполагает назвать «Патриотическая партия». Сколь серьезны эти идеи, издание не знает.

Но даже после ухода Трампа некоторые вещи останутся незыблемыми. Например, при Байдене США продолжат противодействовать строительству «Северного потока-2». Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен из команды Джо Байдена, у которого сегодня инаугурация. Он заявил, что строительство газопровода — «плохая идея» (цитата по РИА Новости).

58 из 85 или 70% российских регионов завершили год с дефицитом бюджета на фоне пандемии, пишет РБК. Общий дефицит оценивается в 762 миллиарда рублей.

Российскому эстрадному исполнителю Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву из-за «многократных посещений незаконно аннексированного Крымского полуострова». Ранее Sobesednik.ru писал, что вопрос был поднят в связи с субсидиями, выплаченными певцу из-за срыва концертов.