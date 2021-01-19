Громкий ответ Навального: опубликовано сенсационное расследование о "самом большом секрете" Путина

Еще 17 января, когда самолет с оппозиционером Алексеем Навальным на борту неожиданно сменил аэропорт прилета на Шереметьево, стало понятно: власти пытаются избежать толпы для задержания блогера, вернувшегося в Россию из Германии после длительного лечения в берлинской клинике «Шарите».

Когда блогер был задержан, а позднее еще и арестован постановлением странного «выездного» суда прямо в здании отдела УВД Химок, часть политологов не упустила возможности удивиться саму факту приезда Алексея Анатольевича. Дескать, неужели Навальный и его команда не рассчитывали на реализацию подобного сценария. Другие же эксперты, напротив, высказали уверенность в том, что у оппозиционера точно заготовлен план действий.

И этот план оказался реальностью, всего спустя два дня после своего задержания Навальный фактически отомстил российским властям и лично президенту Владимиру Путину за свое задержание. Причем, сделал он это в привычной для себя «блогерской» манере – разорвав очередную информационную бомбу в Сети. Причем, в этот раз, кажется, заденет всех, кого так или иначе принято относить к окружению российского президента.

На официальном сайте Алексея Навального менее часа тому назад было опубликовано очередное расследование под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Причем, авторы видео даже не скрывают, что оно было подготовлено еще до того, как Алексей Навальный отбыл в Россию, однако не публиковалось из вполне конкретных соображений. Об этом они откровенно говорят в пояснительной подписи к своей публикации.

«Это видео Навальный записал еще до того, как отправился в Россию, но мы сразу решили, что выпустим его после. Алексею не хотелось, чтобы главный герой нового расследования – Владимир Путин – думал, что мы его испугались и рассказываем о его самом большом секрете из-за границы.

Сегодня вы сможете увидеть то, что, как принято считать, невозможно увидеть вблизи. Мы попадем в гости к самому Путину и сами убедимся в том, что в своей тяге к роскоши и богатству этот человек зашел слишком далеко. А также узнаем, как и за чьи деньги вся эта роскошь финансируется, и как в течение последних полутора десятков лет делается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой дворец на планете», – пишут авторы.

Напомним, что всего неделю назад о том самом «дворце Путина» писал и Sobesednik.ru.