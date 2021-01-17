Как встречают Навального в Москве: ОМОН даже у аэроэкспрессов и люди с цветами

На платформе Киевского вокзала, от которого отходят прямые поезда до аэропорта Внуково, дежурят усиленные наряды ОМОНа и полиции, передает корреспондент Sobesednik.ru с места событий.

Кроме того, у заходящих в здание вокзала полицейские спрашивают о цели поездки.

Вопрос «Куда едем?» они задают не всем пассажирам, а только тем, кто кажется им подозрительным – молодым людям, приезжающим в одиночку без багажа.

Перед самим аэроэкспрессом сотрудники ОМОНа дежурят в бронежилетах и при оружии.

Другой наш корреспондент передает, что у здания самого аэропорта уже собралось значительное число журналистов и обычных зевак, снимающих происходящее вокруг на телефон. Среди пришедших много людей с цветов, однако, они могут предназначаться не Алексею Навальному: поговаривают, что сегодня в Москву возвращается еще и Ольга Бузова.

Сами обладатели шикарных букетов в большинстве своем отказываются говорить с журналистами, а те, кто соглашается дать короткий комментарий, говорят, что встречают здесь либо Бузову, либо родственников.

Однако есть и те, кто открыто признается, что прибыл встречать именно Навального:

Снаружи же аэропорта ситуация пока выглядит следующим образом:

Сам Навальный опубликовал в Instagram видео с борта самолета, где он и его супруга Юлия цитируют отрывок из фильма «Брат-2».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Тем временем во Внуково на встречающих политика с обвинениями набросилась неизвестная женщина. Она назвала молодых людей, стоящих в аэропорту с цветами, массовкой и заявила, что те якобы продают Родину за копейки. Ее также вывело из себя, что на территорию аэропорта якобы пропускают кого-то без билетов на рейсы.

По словам нашего корреспондента с места событий, только что стало известно о задержке рейса, на котором в Москву прибудет Алексей Навальный. Пока сообщается, что задержка составит 20 минут.

Внутри аэропорта при этом становится многолюдно, многие из присутствующих снимают все на телефоны и другие гаджеты.