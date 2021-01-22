Несколько любопытных моментов: как власти Москвы готовятся к митингу

Уже завтра, 23 января центр Москвы рискует в очередной раз превратиться в арену противостояния сторонников оппозиции и силовиков.

В Кремле тем временем пытаются сохранять спокойствие, хотя бы показное. Прокремлевские эксперты в соцсетях и СМИ активно разносят весть о том, что власти не испытывают никаких эмоций относительно произошедшего и предстоящего и решительно настроены «не допустить беспорядков». А ключевые спикеры, вроде главы пресс-службы президента Дмитрия Пескова, и вовсе, продолжают отмахиваться и ограничиваются дежурными заявлениями о «никому не интересном блогере». Однако уже с вечера пятницы стало понятно, власти готовятся к несанкционированной акции в поддержку Навального, причем, делают это основательно.

На изменения, которые происходят в столице накануне 23 января, обратил внимание журналист «Дождя» Василий Полонский, прогулявшийся по центральным улицам Москвы и отметивший несколько любопытных моментов.

«Мы съездили на Пушкинскую площадь. Пока туда подвезли какое-то количество ограждений, стоят два автозака. Помимо этого, хотелось бы отметить, что, пока оценивали обстановку, на площади был задержан экоактивист. Впрочем, он сказал, что не имеет никакого отношения к Алексею Навальному.

Один любопытный момент: площадь максимально зачищена от снега, вплоть до бордюров и клумб. Часто встречаются сотрудники полиции, которые ходят по два-три человека. Также любопытно другое – нами были замечены несколько сотрудников в штатском, которые были с рациями: видимо, готовятся к завтрашнему дню, устанавливают камеры и так далее. Ну и, конечно же, ограждения – их очень много, они разбросаны по всей Пушкинской площади, пока их еще не расставляют, но часть уже точно привезли.

С каждой минутой тут увеличивается количество полицейских, подъехало несколько машин ДПС – впрочем, это стандартная практика. Больше в целом ничего экстраординарного не происходит: сотрудники полиции готовятся, но пока этого явно не видно. Также мы прошлись по соседним улицам, чтобы посмотреть, не поставили ли автозаки или автобусы с рогвардейцами заранее – как итог, они замечены не были. Очевидно, что это будет сделано позже», - рассказал Полонский.