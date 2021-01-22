Слёзы наворачиваются: пост Юлии Навальной тронул подписчиков за душу

Супруга известного российского оппозиционера Алексея Навального, который после задержания в аэропорту «Шереметьево» и ареста на месяц находится в СИЗО, опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, в котором эмоционально высказалась о своем муже и произошедшим с ним.

«Мне в жизни повезло дважды. Это словно выиграть в лотерею дважды за день. 22 года тому назад я познакомилась не только со своей настоящей любовью, но и с лучшим другом. Мы с Алексеем познакомились, когда нам обоим было по 22 года. Несмотря на то, что мы одного возраста, он сразу же стал моим жизненным ориентиром – мудрый, порядочный, решительный, сильный. Он всегда выступал на стороне правды. А еще он – невероятно отважный человек», – пишет Юлия Навальная.

В комментариях к этому посту подписчики выразили Юлии и ее семье поддержку, а также пожелали скорейшего разрешения ситуации и выхода блогера на свободу. Многие из них, высказывая слова поддержки, и сами не сдерживают эмоций.

«Слёзы наворачиваются, настолько я переживаю за вас. Пусть всё будет хорошо», «Юля, вы классная! Алексей смелый и ни с кем не сравнимый! За вами будущее!», «Первая леди здорового человека», «Юлия, мы с вами!», «Боже, это слишком мило», «Женщина мира», «Любовь спасёт мир!», «Чёт соринка в глаз попала», «Вы прекрасны! Оба», «Невероятный пример отношений между любящими людьми. Такой ориентир семьи должен быть у молодежи!!! Настоящая любовь победит», «Сил Вам! Вы настоящая!», – пишут подписчики.

Разумеется, не обошлось и без тех, кто не разделяет позицию политика и его окружения. Такие пользователи стараются не сгущать краски и не выражаться враждебно, однако с нескрываемой иронией указывают супруге Алексея Анатольевича на то, что ему следовало бы задуматься над тем, чтобы сменить политическую деятельность на театральную или нечто похожее.

«Нам-то что до вашего мужа, он нам чужой человек. На счёт того, что он классный политик, могу поспорить, блоги снимать и на камеру болтать может и классно умеет, но до политики ему далеко. Ему бы в театральное, он первоклассный актёр!!!! Когда все у вас наладится, предложите ему в фильмах или сериал сниматься! С такими амбициями его и в Голливуд заберут», – гласит один из комментариев.