Собчак в образе Че Гевары сравнила Навального с Джордано Бруно, перепутав его с Галилеем

Телеведущая Ксения Собчак в своем инста-аккаунте опубликовала размышление на тему корыстного и бескорыстного героизма. Имя оппозиционера Алексея Навального в тексте она не упоминает, но из контекста все сравнения угадываются.

Собчак рассуждает о двух типах героических самопожертвований: во имя идеи (без рассчета на вознаграждение) и во имя власти и величия. Она уверена, что Юрий Гагарин и Нил Армстронг работали не ради величия СССР и США, но чтобы оставить свое имя в истории.

Следом экс-кандидат в президенты РФ философствует о том, как различить «жертву ради тебя от использование тебя»: «тот, кто жертвует собой бескорыстно, ради самой идеи, – никогда не просит о помощи. Трудно представить себе Джордано Бруно в ночь перед сожжением, призывающего выйти на площадь Цветов в Риме с плакатами "Земля все-таки круглая!"» [тут Ксения явно допустила сразу две фактических ошибки, поскольку фразу «И все-таки она вертится» приписывают вовсе не Джордано Бруно, а Галилео Галилею – прим. Sobesednik.ru].

Завершает свой пост Собчак умозаключением, что не всегда Джордано Бруно тот, кто говорит о том, что Земля круглая. К публикации телеведущая прикрепила своё фото, в котором угадывается образ Че Гевары.