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Собянин или Навальный: кто будет президентом России в 2021 году

Политика
17:45, 22 января 2021

Собянин или Навальный: кто будет президентом России в 2021 году
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Митинги в России, по мнению экспертов, могут спровоцировать политический кризис и приблизить смену власти уже в этом году. Кто они – главные претенденты на место президента в случае объявления досрочных выборов уже в 2021 году. И каковы их шансы? Об этом Sobesednik.ru спросил политолога Леонида Радзиховского и публициста, главу фонда «ИНДЕМ» Георгия Сатарова.

Собянин – удачный выбор, хотя он не первой свежести

– Сергей Собянин может быть президентом при одном-единственном условии. Если его выдвинет на эту роль Владимир Путин, – уверен Радзиховский. – Сам Собянин, в обход Путина, естественно, никуда пойти не может. Это абсолютно исключено.

Леонид Радзиховский // Фото: стоп-кадр с YouTube

Да, к Собянину в России неплохое отношение, хотя к Москве отношение, как известно, плохое.

Но любой, кого назовет Путин (все-таки, наверное, Владимира Жириновского или Геннадия Тимченко он не назовет), стопроцентно будет избран.

Вот на следующий день после избрания «пойдет процесс», как говорил Горбачев, и система в том виде, в каком она существует сейчас, безусловно, развалится, – отмечает Леонид Радзиховский. – Тут даже и говорить нечего. Опять же, при любом преемнике.

Собянин, с моей точки зрения, был бы удачным выбором. Он адекватный, уж если кто с опытом – так он. И по возрасту, хотя, конечно, он не первой свежести. Но это уж решать только Путину, исходя исключительно из своих внутренних соображений – кто ему обеспечит безопасность.

«Шансы Навального стать президентом России весьма велики»

– Шансы Навального на президентство сейчас гораздо выше, чем раньше, – считает Георгий Сатаров. – Думаю, если с ним все будет благополучно, то шансы будут повышаться и дальше. И если обстоятельства будут складываться так, что восстановится реальная политическая конкуренция, то эти шансы будут весьма высоки.

Георгий Сатаров // Фото: стоп-кадр YouTube

Однако Леонид Радзиховский оценивает шансы Навального крайне низко, вернее, он вообще не верит в победу оппозиционера.

– При нынешней системе у Навального шансов ноль, – говорит политолог. – Априори он может куда-то баллотироваться только после слома этой системы, потому что в ее рамках никто его к выборам и близко не подпустит. Но, думаю, когда система начнет рассыпаться, у Навального шансов тоже не будет. Такие люди срабатывают, как таран, но редко пользуются результатами своих трудов.

Вспомните ближайшую аналогию – Андрей Сахаров и Александр Солженицын. Я не сравниваю этих двух людей ни друг с другом, ни с Навальным, это совершенно разные люди по биографии, профессии, менталитету и т.д. Но это были харизматические личности, которые очень много сделали для разрушения Советского Союза. Да, они не хотели быть президентами (а Навальный хочет – это правда). Но даже если бы и хотели, совершенно понятно, что они не имели бы ни единого шанса на выборах. Поэтому, думаю, что Лжедмитрия из Навального не получится. А уж Ленина тем более.

Думаю, Навальный сыграет еще (видимо, у него в запасе еще есть какие-то козыри) важную роль в разрушении путинского мифа, – полагает Радзиховский. – Но создать свой миф, на котором можно прийти к власти… Мне кажется, это нереально.

Кстати сказать, Борис Ельцин, биографию которого Навальный в какой-то степени явно пытается копировать (та же самая борьба с привилегиями, разоблачение взяток и т.д.), имел все же некоторое отличие: у него не было никакой поддержки на Западе. Поддержку на Западе имел только Михаил Горбачев. Поэтому и проиграл.

В России не любят тех, кого слишком любят на Западе. Конечно, Горбачев проиграл не только поэтому, но это был его безусловный минус. Чем выше были его козыри там, тем ниже они были здесь. Почти аналогично и с Навальным.

Кроме того, Ельцин все-таки воспринимался народом как опытный человек, как говорится, как законный номенклатурщик.

Навальный многими воспринимается как выскочка, как человек, который не по чину берет планку.

Мне кажется, такой человек в современном российском обществе не пройдет наверх. Времена веры в Лжедмитриев, когда человек приходит абсолютно ниоткуда, переворачивает все и прорывается наверх, в России, по-моему, прошли.

Теги: #Путин #Навальный #Жириновский #Георгий Сатаров #Собянин #Ельцин #Горбачев #Радзиховский

Рубрика: Политика

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