"Навальный готовится умереть в тюрьме": Радзиховский раскрыл жесткий план Путина

Что ждет Алексея Навального после 30 суток ареста? О судьбе оппозиционера, на котором «помешался Путин», Sobesednik.ru поговорил с политологом Леонидом Радзиховским.

– Четыре месяца назад в интервью Sobesednik.ru вы напророчили Алексею Навальному по возвращении арест и казенный дом…

– Ну, тут пророчество недорого стоит, и так понятно было. Если бы Путин менее личностно относился к этой ситуации, у него был бы прекрасный способ утопить Навального, для этого как раз ни в коем случае нельзя было его арестовывать.

Навальный, парень-то какой хитрый, как раз к приезду подготовил еще такой финт, что теперь уж ты не отвертишься. Ты меня посадишь, а я сразу скажу: я иду в тюрьму, а ты – во дворец. Все логично.

– Однако Песков назвал полуторачасовой фильм-расследование «Дворец для Путина» ерундой и заезженной пластинкой…

– Ну а что еще может Песков сказать? Песков по-дурацки сострил, видимо, надеялся, что будет очень остроумно и все засмеются. Это тот случай, когда человек острит, а все кругом мрачно молчат, и он себя чувствует полным идиотом, спрашивая: «Что, Навального задержали в Германии?»

Он, видимо, ожидал, что все кругом заржут от этой его замечательной шутки, но поскольку никто даже не улыбнулся, то шутка не получилась. Экспромт был заготовлен тщательно, любовно, но факир был пьян и фокус не удался.

Естественно, Навальный всё просчитал: он прилетает, его винтят, выходит наезд на Путина. И в такой ситуации срок – не этот месяц несчастный, а вот эти годы, которые шьют Навальному, – это расправа за то, что он посмел рассказать про Путина правду. Правильно?

– Возможно.

– Однозначно расчет на то, что его срок будет воспринят именно так: «Я говорю правду, разоблачаю главного коррупционера страны, а этот главный коррупционер сажает меня в тюрьму». Вот такая картинка.

– В чем хитрость?

– Военная хитрость. Это, очевидно, его план.

Навальный – тот футболист, который отрезал себе голову и, играя ей, забивает ее в ворота. Так тоже бывает.

Навальный ставит Путину вилку к горлу: если ты меня посадишь, то все решат, что ты посадил меня, поскольку боишься меня и моих разоблачений. А если не посадишь – значит, боишься мирового общественного мнения.

Но на месте Путина я бы его, конечно, не сажал.

– Почему?

– Ну, месяц бы он в изоляторе отсидел, как положено, а на суде дал бы ему опять условный срок.

– В чем смысл?

– Смысл в том, что я бы не пошел по его логике – ты, Навальный, пытаешься навязать мне логику, что я, тиран, беспощадно расправляюсь с тобой. Ты хочешь поставить себя на место Ланцелота, а меня, дракона, загнать в лузу. Это твоя игра, очень хорошо. А у меня есть своя игра.

Это как в том анекдоте, когда мазохист просит садиста: «Ну помучай меня, ну помучай!» А садист отвечает: «А вот не буду, не буду...»

Если Путин не сажает Навального, все общественное мнение будет говорить: «Да это же игра! Навальный – кремлевская шестерка! Других людей сажают за куда меньшее, а этому хоть бы хны. Ясно, что это какая-то очень хитрая загадочная игра. И ни фига он не герой, ни фига он не храбрец. Он потому то и прилетел в Москву, что получил от Путина гарантии безопасности». Это была бы попытка перебить игру Навального.

Радзиховский считает, что на пробежку Навальный выйдет нескоро//фото: Instagram

– Странная игра...

– Черт их в Кремле разберет, во что они там играют. Но то, что играют, это точно. Логика Навального: я абсолютное добро, белый рыцарь Ланцелот, а ты, Владимир Путин, – абсолютное зло, дракон. Это та игра, которую Навальный пытается выстроить и навязать общественному мнению.

И Путин, который, видимо, слегка помешался на Навальном, ему в этом деле подыгрывает.

Если бы Путин действовал не под влиянием эмоций, обид и безумных, нелепых страхов, а по расчету, он эту игру перебил бы своей: «Да гуляй! И все увидят, кто чей агент». Но Путин, я думаю, уже на это не пойдет.

Сама жесткость срока, сама обстановка, вся эта истерика уже говорят о том, что они решили: хватит, теперь будем действовать жестко.

– А международное общественное мнение?

– А что Путину до него? Плевал он на общественное мнение. Репутация Путина на Западе однозначна: дракон. И он и есть дракон.

А внутри России у Путина остался один, но сильный аргумент против Навального: клеймо иностранного агента.

Соответственно, чем больше Запад за него заступается, тем более убедительно песковы, соловьевы, скабеевы и прочие будут говорить: «Ну, конечно, он западный агент. Они за своего агента и заступаются, все логично». Запад, естественно, думает не о репутации Навального внутри страны, у них своя игра – им надо реагировать, надо опускать Путина. Но внутри страны это, конечно, бьет только по Навальному.

У него теперь нет вариантов. Он поставил на то, что он сам, его физическое тело – это таран, которым он будет пробивать стену. Своей головой будет пробивать стену. Если он на это поставил, то, очевидно, ему своей головы не жалко. И он даже из тюрьмы будет бить как можно сильней.

Ну а если я, рассуждает Навальный, размозжу голову, без метафор – если меня просто убьют в тюрьме, то, значит, такая моя планида.

Навальный – человек храбрый. Храбрых людей в России нет. Но один вот есть. Все по Высоцкому: «Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков». Вот вам настоящий буйный. Однако Навальному опереться не на кого, потому что московская тусовка, которая так много самовыражается по его поводу в блогах, в интернете, абсолютно импотентна. Она ругает Путина, восхищается Навальным – не говорит только одного: «А мы сами-то кто, где, что? Кто мы-то? Ничего, ноль!» Друзья мои, вы так шумите, столько рыданий, эмоций, слез. Но вы не делаете ни-че-го.

Политолог Леонид Радзиховский//фото: Facebook

Российская интеллигенция (я себя к этой категории не причисляю, не рву на себе волосы и не призываю кого-то к чему-то) в очередной раз показала себя во всей своей красе. Они, как слесарь-интеллигент Полесов из «12 стульев», который все время бегал и кричал: «Делать надо, делать!» Но что-то делать ему и в голову не приходило. Это вот не изменилось, верны традициям отцов.

Я говорю о широкой массе, так сказать, оппозиционной, так сказать, интеллигенции. Их же много. Но они же не делают ничего и даже не пытаются, они ни к чему не призывают, они просто ахают и охают: «Ах, ужас, страшная Россия! Как жить? Дышать невозможно!»

Даже те из них, кто находится в благословенной Америке, Пархоменко, допустим, ну к российскому посольству в Вашингтоне могут подойти? Уж там это, наверное, безопасно. Тоже в голову не приходит. А на кого еще Навальному опереться? На своих же сотрудников? Маловато их. Да и потом они лица, как говорится, заинтересованные. Тут же важно широкое общественное мнение.

Проблема Навального в том, что ему не на кого опереться. Вот он – настоящий буйный. А вокруг… Но он же сам свой выбор делает, это его добровольное решение. В конце концов, почему все остальные должны рисковать?

– У Навального серьезная международная поддержка, десяток стран НАТО выразили свою озабоченность его арестом: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Польша, США, Финлядия, Франция, Чехия, Эстония, плюс Украина...

– Ну а что это за поддержка? Ну и озабочивайтесь! Поддержка – это пустой трюк. Германия выражает горячую поддержку и горячее негодование, одновременно Германия делает все от нее зависящее, чтобы «Северный поток-2» был. Там фонд создан в помощь этому потоку. И понятно, та же Меркель скажет: «Послушайте, одно дело – гуманитарные вопросы, другое – экономические». Почему немецкие бюргеры должны страдать из-за какого-то Навального?

Меркель будет права на 100%, но если все сводится к гуманитарному трепу, то сами посудите, насколько она мощна, эта международная поддержка.

Она выгодна только Путину, пропаганде, потому что эта поддержка будет преподнесена на российском ТВ совершенно очевидно и однозначно. Ну если они его поддерживают, то кто он, если не их агент?

Какой сейчас выдвигает козырь против Навального кремлевская пропаганда? Козырь один – западный агент. И прямое тому доказательство, когда Запад беснуется, когда Россия арестовывает своего гражданина согласно своим законам. Они за каждого нашего невинно осужденного переживают? По любому поводу так страдают? Нет.

«Это их агент, они за своего агента бьются», – вот абсолютно железная позиция, которая вполне понятна и близка большинству избирателей в России. Есть группа людей противоположных взглядов, это несомненно. Но большинство избирателей, конечно, скажут: «Меня вот завтра посадят. За меня вот Меркель будет вписываться? Сомневаюсь. А чего она за него так старается? Он кто ей, близкий родственник? Нет. Значит, агент!»

– И основная масса избирателей этому верит?

– Конечно. На 100%. А как не верить?

Навальный для большинства россиян – вирус, политический ковид, запущенный в тело России, чтобы ее убить.

Вера в шпионов, иностранных агентов, в то, что Запад с нами борется, очень распространена и имеет все основания. Ведь действительно идет пиар-война.

А потом, сейчас телевизор не главное. Главное – это интернет, и тролли будут всячески разыгрывать эту карту. Другой у них нет.

– Чем закончится противостояние Путина с Навальным?

– Путин логику Навального, думаю, примет. Свою логику он навязывать не станет. Ты хочешь на таран, лобового столкновения? Будет тебе таран. То есть посадят по полной программе. Навальный в смысле храбрости – несомненно, герой. Тут говорить не о чем. Но один в поле не воин.

Как говорила Жанна д’Арк: «Те, кто верят в меня, за мной!» Она же не одна Орлеан освободила. Так и Навальный говорит, а вокруг группа людей, которые ахают, охают, но на Орлеан совершенно не торопятся. Им и дома хорошо. Времена другие. Сегодня эта форма героизма не очень востребована.