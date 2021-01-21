Режиссёр Виталий Манский: Фильм Навального общество взбудоражил, а может, и взорвал 

Алексей Навальный побил собственный рекорд: 21 января, всего за двое суток, про дворец Путина посмотрели уже более 40 миллионов человек. Это больше, чем у видео трёхлетней давности «Он вам не Димон» (38 млн).

«Дворец Путина» по праву считается не просто роликом, а полноценным документальным фильмом, в котором наглядно представлено то, что было раньше известно про объект под Геленджиком, в том числе из публикаций «Собеседника», и добавлены новые важные детали, например, про интерьеры и их стоимость. Мы попросили дать оценку фильму Виталия Манского – известного режиссёра-документалиста, президента фестиваля «Артдокфест».

Виталий Манский // Фото: Global Look Press

– Судя по жанру, это документальное расследование, значит, это, конечно, документальный фильм, – сказал Виталий Всеволодович. – На вопрос, представляет ли он интерес, уже ответил зритель: 40 миллионов просмотров. Это знак колоссальнейшей актуальности фильма. Если рассматривать эту картину с позиций фестивального, профессионального интереса, я бы не сказал, что это какое-то новое слово в развитии киноязыка. Но, насколько мы все понимаем, перед авторами такая задача абсолютно не стояла. Хотя я хочу напомнить, что не столь выдающаяся по своим креативным качествам картина Майкла Мура («Фаренгейт 9/11» - К.Б.) получила в своё время Пальмовую ветвь на главном кинофестивале мира и «Оскар» за лучший документальный фильм. Как академик «Оскара» я смотрю сейчас картины 2020 года (сейчас идёт активная фаза отсмотра) – и, в общем, есть фильмы, которые структурно, стилистически весьма похожи на картину «Дворец Путина». Но, например, на конкурс «Артдокфеста» мы бы эту картину не приглашали. С другой стороны, картина Навального «Чайка» побеждала у нас на конкурсе «Артдоксеть» пару лет назад.

– А «Дворец Путина» может в будущем получить призы на фестивалях разных стран?

– Ни авторы, ни режиссёры, ни расследователи этой картины не ставили задачу делать её для фестивалей, премий или конкурсов. Она сделана исключительно для избирателей, для граждан Российской Федерации, и эту задачу выполнила на сто процентов. Далее уже вопрос, абсолютно не связанный с авторами фильма. Индустриальное сообщество может эту картину выдвигать, включать в какие-то программы. Но соотношение индустриального сообщества и сорока миллионов зрителей, посмотревших картину всего за двое суток, абсолютно несоразмерно. Пять тысяч человек против сорока миллионов – это бессмысленно.

– Драматургия, монтаж, контекст – что бы вы отметили?

– Прежде всего мы живём в достаточно уплотнённом времени. Полтора часа (на самом деле 1 час 53 минуты – К.Б.) посвятить просмотру документального материала – для многих это непростая задача. Но люди это своё время отдают. Значит, эта картина зрителя вовлекает. Я знаю, что люди этот фильм смотрят на своих телефонах в вагонах метро, сгруппировываясь у мониторов по два-три человека. Это очень актуальный фильм, который просто взбудоражил общество. А может, его и взорвал: посмотрим, что будет 23-го числа. Других задач у этого фильма нет. Критики и фестивальные отборщики, конечно, как-то должны на это реагировать. Я не исключаю, что этот фильм будет получать профессиональные призы. Но, повторюсь, это вторично по отношению к человеческому подвигу и героизму, который совершает автор этого фильма, к его политической и гражданской деятельности.

– Время появления фильма сыграло на его популярность? История с самолётом, потом посадка самого Навального…

– Безусловно! Получилась политическая, информационная и гражданская бомба, и мы будем сейчас наблюдать последствия этого взрыва. Я уже вспоминал Майкла Мура, и если вы сегодня смотрите его «Фаренгейт», спустя 10-15 лет после создания, конечно, фильм будет смотреться куда с меньшим вовлечением. Потому что тот президент, которого критикует Мур (Буш-младший), сегодня уже является более адекватным по сравнению с ушедшим вчера президентом (Трампом – К.Б.). А между ними ещё были восемь лет Барака Обамы. Такие картины со временем, конечно, теряют свой накал. В конце концов и Путин когда-то исчезнет так или иначе, и, конечно, и эта картина будет смотреться по-другому, и в этом дворце что-то будет... Вряд ли его взорвут. Будет там музей, аттракцион, диснейленд, но точно не чья-то дача. Во всяком случае, если предположить, что ничего не поменяется и всё останется как есть, тогда незачем жить.