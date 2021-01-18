"Конец власти близок": Манский указал на признаки скорого падения режима в России

фото: Global Look Press

Артем Козлюк: Предустановка программ на гаджеты может отнять у России Apple
Фото: sberbank.ru

Приложение Сбера не заменит врача: вирусолог назвал лучший способ диагностики COVID
Фото: Global Look Press

Блокировка в соцсетях – это цензура или нет? Отвечают Лоза, Проклова и Дарбинян
Николай Цискаридзе // фото: Global Look Press

Цискаридзе после Дзюбы. Лазарев следующий? В России мода на нетрадиционный компромат
В центре внимания
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press
"Какое позорище": Судить Навального будут прямо сейчас в отделении полиции
Отступать Путину теперь некуда: Орешкин рассказал о страшных последствиях задержания Навального
Россия встречает Навального. Итоги недели одним предложением

Новости дня

18 января, понедельник

[15:15]Лавров: Россия не возбудит уголовное дело об отравлении Навального
[14:50]Суд над Навальным проводят в полиции, "чтобы допустить журналистов". Их не пускают
[14:44]Обвиняемый в даче взятки почти в $8 млн вице-президент Samsung получил 2,5 года
[14:16]Признанному виновным в нападении на офис ЕР Азату Мифтахову дали 6 лет колонии
[14:07]Навальный потребовал пустить в суд настоящих журналистов
[13:35]Комментаторы поражены "судом" над Навальным. Они считают, это противоречит Конституции
[13:20]Навальный: "Демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс"
[12:33]В здание с Навальным пустили съемочную группу прокремлевского СМИ и адвокатов
[12:16]К Навальному в ОВД не пускают адвоката, депутата Мосгордумы и члена ОНК
[11:36]Длинные челки и седина: стилист Топалова и Лазарева рассказал о модных прическах
[11:31]Посол США в России: Власти РФ несут всю ответственность за безопасность Навального
[10:59]Германия требует незамедлительно освободить Навального
[10:37]Навального встречали около двух тысяч человек. 69 из них были задержаны
[10:32]Председателем правления Белгазпромбанка стала экс-глава Нацбанка Белоруссии
[09:36]От Apple через суд потребовали удалить Telegram. Такой же иск ждет и Google
[08:57]На днях выйдет новое расследование про ФСБ – "более бомбастичное", чем с Навальным
[08:24]Задержание Навального. Главное по теме к утру понедельника

17 января, воскресенье

[21:13]Алексея Навального задержали. Его адвоката с ним не пустили
[21:02]"Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться": Первый комментарий Навального
[20:07]Самолет с Навальным неожиданно приземлился в "Шереметьево"
[19:47]Выборы в Уганде сфальсифицированы, а оппонента власти держат в плену – оппозиция
[19:41]Силовики устроили беспорядки и задержания возле аэропорта "Внуково"
[19:14]Во "Внуково" ОМОН теснит людей, и даже фанатов Бузовой. Задержан журналист "Дождя"
[18:40]Во "Внуково" задержали Соболь, Котова, Олега Навального и журналиста "Новой"
[17:46]Захарова: В ответах Германии по Навальному нет ничего содержательного
[17:15]Навальный сел на самолет, толпа фанатов Бузовой без Бузовой и буйный пассажир
[16:05]Самолет Навального готовится к вылету в Москву. "Внуково" кишит силовиками
[15:29]"Будут сбивать": Навального аэропорт "Внуково" грозится встретить, как немцев в 41-м
[14:55]Возвращение Навального отразилось даже на поисковых запросах
[12:56]Baza: Из-за прилета Навального во "Внуково" привезли около сотни полицейских
[12:19]РФПИ: Бразилия не отказала "Спутнику V", а запросила дополнительную информацию
[11:05]Прилет Навального: В "Пулкове" задержали журналиста и трех активистов
[10:34]Бразилия отвергла "Спутник V", ЧМ в Минске трещит по швам. Главное к 17 января

16 января, суббота

[20:00]"Глисты" и "гниды": Собчак обвинили в унижении людей без антител к COVID-19
[17:49]Три компании могут отказать ЧМ по хоккею в спонсорстве из-за Лукашенко
[17:12]Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами
[16:43]В Питере задержали мужчину, избившего официантку за отказ продать водку после 23:00
[16:01]Убитую в Рязани журналистку муж ранее вывозил в лес и угрожал расправой
[14:43]В Петербурге у активиста забрали машину на стоянку из-за надписи "Скажи Путину Нет!"
[14:05]Распиливший щенка житель Омска пойдет под суд по уголовной статье

Фото: depositphotos
Любовный треугольник. Или квадрат: Рецепт для легкого послепраздничного застолья
Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Константин Ивлев // фото: Instagram
Рецепт: Аджапсандали от Константина Ивлева
Фото: depositphotos
Рецепт: "Мимоза" с фишкой
фото: Global Look Press
Как продлить жизнь новогодней ели: советы эксперта "Роскачества"
Фото в статье: depositphotos
Курица "Хули-хули", бананы и авокадо: пикантные новогодние рецепты
Фото в статье: Instagram
"Роман" Лазарева и друг Лолиты из Rammstein: как звезды отрывались в праздники
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
Звездные разводы // фото: Global Look Press, Instagram
Одни звезды сошлись, другие разошлись: Топ-5 свадеб и разводов в 2020 году
Фото в статье: Global Look Press, личные архивы героев публикации
Разин минус 48 кг, Фадеев – минус 82: Кто кого "перехудел" в 2020 году
sobesednik logo

"Конец власти близок": Манский указал на признаки скорого падения режима в России

Общество
15:57, 18 января 2021

"Конец власти близок": Манский указал на признаки скорого падения режима в России
Global Look Press
Global Look Press

Поезд под названием «Навальный» идет по правильному пути, и он уже с него не свернет. Своими действиями власть показала, что она растеряна, а растерянность указывает на то, что ее конец близок. Такое мнение в разговоре с «Дождем» сделал российский режиссер Виталий Манский.

Он добавил, что глубоко разочарован небольшим количеством сторонников Навального, которые пришли встречать оппозиционера, и выразил надежду, что их станет больше.

«Я наблюдал сотни сторонников Навального, но хотелось бы наблюдать десятки тысяч сторонников Навального – в этом смысле есть легкое разочарование. В целом же мне кажется, что поезд идет по правильному пути и его уже не остановить. Вчерашний день показал очевидную слабость власти, ее желание засунуть голову в песок. 

То, что власть задерживала людей во Внуково, зная, что самолет с Навальным сядет в Шереметьево, и даже то, что самолет не приземлился в назначенном изначально аэропорту, показывает суету, даже суетливость власти. Меня это устраивает, мне нравится, что власть растеряна, потому что сильная авторитарная власть – это плохо, в то время как растерянная и трусливая власть – признак того, что ее конец близок.

Мне кажется, у власти нет никаких шансов: они могут задерживать Навального или делать что-то другое, но они уже проиграли. Пусть делают то, что делают – тем ближе их конец», – рассказал режиссер Виталий Манский. 

Теги: #Навальный #Виталий Манский

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Кира Ярмыш // Instagram

Общество

"Скоро вы узнаете много нового": пресс-секретарь Навального выступила с загадочным заявлением
Global Look Press

Общество

"Конец власти близок": Манский указал на признаки скорого падения режима в России
АГН «Москва»

Общество

"Делает то, что ему говорят": таролог рассказала о психологическом состоянии Сергея Собянина
Политика
Командир самолета Навального объявил о замене Внуково на Шереметьево со смехом в голосе
"Власть передается от Путина к Патрушеву": Юрий Швец сделал сенсационное заявление
Щупальца кировского "спрута" отсекают по частям
Что Собянин ждет от Путина? Политолог раскрыл детали карантина в Москве
Общество
"Скоро вы узнаете много нового": пресс-секретарь Навального выступила с загадочным заявлением
"Конец власти близок": Манский указал на признаки скорого падения режима в России
"Делает то, что ему говорят": таролог рассказала о психологическом состоянии Сергея Собянина
"Такого не было десятилетия": Кирилл Мартынов рассказал, что у Навального есть план действий
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Напротив «Сталин Донер» хорошо бы пристроить пиццерию «Дуче», рядом кофейню «Тонтон-макут», через дорогу гриль-бар «Генерал Франсиско», за углом сигарную «Батиста». Мы еще хотели куда-нибудь пристроить мини-прачечную «ФСБ», но тут автор уже почувствовала себя ресторанным критиком и поняла, что пора сворачиваться

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Какие у меня лично экономические ожидания от 2021-го? Все зависит от того, как дальше будет развиваться пандемия. Никакого бурного роста я в 2021-м не жду, не вижу для него никаких факторов. Но, мне представляется, это среднеоптимистический вариант – нас ждет стагнация, барахтанье в болоте

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Никто из нынешних росгвардейцев не ответит ни за какие действия: время было такое, скажут они, и все вы были хороши (это правда, незамаранные либо уехали, либо замарались). Бойцам Росгвардии можно не беспокоиться. Их ни в чем не упрекнут, и спрос на них будет серьезный

Культура и ТВ
В литературу пришла благодаря ядам: почему не сбылась мечта детства Агаты Кристи?
"Большая трагедия!" Грачевский перед смертью лишился всех денег
Назван самый популярный российский телеканал 2020 года
Поедет ли Little Big на Евровидение-2021: новые правила и состав участников
Шоу-бизнес
"Бари стал марионеткой!": Шукшина помирилась с Алибасовым и требует выпустить его из квартиры
"Вещи словно из подполья": Как участники "Дома-2" зарабатывают на продаже одежды
300 тысяч за вид на океан: Как и за сколько отдохнули на Мальдивах Бузова, Гагарина, Бородина
Врач-хирург поставила Бледанс печальный диагноз: звезде нужна операция

Здоровье
Вирус датских норок пришел в Россию: вирусолог – об особенностях российского COVID-19
ДНК-тест поможет быстро выявить пневмонию при COVID-19
Стратегия покоя не помогает лучше побеждать кишечные бактерии
Маленьким детям бывает полезно спать вместе с родителями
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press; в статье: Дмитрий Соколов, соцсети
"Ангелы" с Рублевки: за империей фигурного катания Плющенко стоят Собянин и Ротенберги
Фото: Агентство «Москва»
Жириновский "на подсосе" у государства: как ЛДПР разбрасывается бюджетными миллиардами
10 прибрежных метров... чужие тут не пройдут // Фото в статье: Экологическая вахта по Северному Кавказу, скриншоты с видео
Люди без берегов: смогут ли жители Геленджика искупаться на пляже у "дворца Путина"
Фото в статье: Дмитрий Соколов, скриншоты "Первый канал"
Тесные теремки: появились фото коттеджей Плющенко для Трусовой и Косторной
Сергей и Юлия Скрипали до отравления//фото: Global Look Press
Мать Скрипаля написала сыну перед смертью длинное письмо: стало известно, о чем оно
Анна Банщикова в сериале "Ищейка" // Фото в статье: личный архив актрисы
Анна Банщикова о съемках пятого сезона "Ищейки":
"Лицо замерзало так, что я не могла говорить!"
Константин Райкин // фото в статье: Global Look Press
Константин Райкин:
Как можно не проходить в школе "Архипелаг ГУЛАГ"? Это же как прививка!
Алексей Ягудин, Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе в шоу "Я почти знаменит"//фото в статье: "Первый канал", Максим Ли
Жанна Бадоева:
В шоу талантов я была бы самой бездарной участницей
Михаил Веллер // фото в статье: Андрей Струнин
Михаил Веллер:
Западу сломали не хребет, а мозги
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Радзиховский о возвращении Навального:
Если не посадят, значит, его власть больше власти Путина
Борис Грачевский // фото: Global Look Press
"Грачевский изнывал от диких болей": стало известно о мучениях основателя "Ералаша"
Филипп Киркоров // фото: Global Look Press
"Молчи лучше!": Киркоров поставил домбработнице Люсе ультиматум
Ольга Мигунова // стоп-кадр: YouTube
"Срывают маски и кричат": ученица Мессинга рассказала об ужасах "красной зоны"
Николай Цискаридзе // фото в статье: Global Look Press
Скандал с липовым Цискаридзе: Сафронов указал заказчиков "секс-компромата" на артиста
Валерия // фото: Global Look Press
"Что за дурацкое имя?" Валерия поругалась с поклонниками из-за внучки
Алексей Спиридонов // фото: соцсети
Дед Мороз для старушек: в селе под Иркутском появился добрый водитель-волонтер
Пай Паулиньо де Огум Шороке // YouTube
Бразильский шаман: "Лекарство от коронавируса будет найдено в середине февраля"
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Время выбрано не случайно: Медведев указал на очень странный момент в возвращении Навального
Фото: Global Look Press
Осколки праздника: стекла в московском мусоре стало в 10 раз больше
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Панацея от всех болезней или бесполезная трата времени: кому и зачем нужно париться в бане?
^