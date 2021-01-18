"Конец власти близок": Манский указал на признаки скорого падения режима в России

Поезд под названием «Навальный» идет по правильному пути, и он уже с него не свернет. Своими действиями власть показала, что она растеряна, а растерянность указывает на то, что ее конец близок. Такое мнение в разговоре с «Дождем» сделал российский режиссер Виталий Манский.

Он добавил, что глубоко разочарован небольшим количеством сторонников Навального, которые пришли встречать оппозиционера, и выразил надежду, что их станет больше.

«Я наблюдал сотни сторонников Навального, но хотелось бы наблюдать десятки тысяч сторонников Навального – в этом смысле есть легкое разочарование. В целом же мне кажется, что поезд идет по правильному пути и его уже не остановить. Вчерашний день показал очевидную слабость власти, ее желание засунуть голову в песок.

То, что власть задерживала людей во Внуково, зная, что самолет с Навальным сядет в Шереметьево, и даже то, что самолет не приземлился в назначенном изначально аэропорту, показывает суету, даже суетливость власти. Меня это устраивает, мне нравится, что власть растеряна, потому что сильная авторитарная власть – это плохо, в то время как растерянная и трусливая власть – признак того, что ее конец близок.