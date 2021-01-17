Возвращение Навального отразилось даже на поисковых запросах

Тема возвращения оппозиционного политика Алексея Навального в Россию, судя по трендам в Twitter и YouTube стала одним из самых важных событий дня. Она нашла отражение даже в поисковых запросах россиян, обращает внимание «Фонтанка». Sobesednik.ru подтверждает эти данные.

Если набрать слово «во» в поисковике Google, первым же предложенным вариантом автодополнения теперь окажется «во сколько прилетает Навальный». Популярный сериал «Во все тяжкие» является вторым по актуальности.

А вот поисковик российской компании «Яндекс» сумел побороть в себе либеральные мысли и в первую очередь пока рекомендует дополнить предлог «во» уже упомянутым сериалом. Но если добавить ещё одну букву до «во с» — Навальный и тут окажется первым в списке, хотя тут у него не менее серьезные конкуренты: «во сколько открывается метро», «во сколько темнеет» и «во сколько лет меняют паспорт».

Ворвался Навальный и в тренды российского сегмента Twitter: у слова «Навальный» больше 22 тысяч твитов, а аэропорт «Внуково» за счет политика попал на четвертую строчку рейтинга с 17 тысячами твитов.

Учитывая, что на момент написания новости самолет, который должен вернуть Навального на Родину, только влетел в воздушную зону Польши, и отсутствие видео с самим Навальным, оппозиционер попал в тренды даже в YouTube, правда, не сам: в топ-5 вошли видео украинского журналиста Дмитрия Гордона о возвращении Навального и стрим российского блогера Владимира Соловьева, также сумевший поднять рейтинги за счет политика.