"Путин попал в ловушку": юрист доказал незаконность ареста Навального. Что дальше?

Вернувшийся в Россию политик Алексей Навальный арестован Химкинским городским судом до 15 февраля 2021 года. По факту ареста эмоции прессы и общественного мнения зашкаливают. Юрист Sobesednik.ru Роман Шишкин смог беспристрастно разобраться, что все-таки произошло.

Алексей Навальный был осужден по делу о хищении средств компании «Ив Роше» Замоскворецким судом г. Москвы 30 декабря 2014 года условно. В соответствии с приговором, он имел обязательство отмечаться в органах системы УФСИН, обязательства свои нарушал. В этом случае УФСИН имеет право обратиться в суд с ходатайством о замене условного срока заключения на реальный. Что УФСИН и сделало, обратившись в Симоновский суд.

Навальный был объявлен в федеральный розыск и по прибытии в Россию задержан. Все в соответствии с законом.

Как правило, лицам, нарушившим обязательства условного осуждения, мера наказания изменяется, и условный срок заменяется реальным. И здесь все по закону. Но вот то, что произошло дальше, не укладывается в рамки разумного понимания.

Заседание суда по избранию меры пресечения проходило в выездном режиме в здании 2 отдела Химкинского УВД. Пресс-служба Химкинского УВД заявляет, что выездное заседание проводится ввиду отсутствия у Навального результатов теста на коронавирус, что создает опасность распространения инфекции. И вот здесь начинается форменная свистопляска, напрямую связанная с нарушениями федеральных законов.

Согласно ст.231 Уголовного процессуального кодекса РФ, заседание суда по уголовным делам проводится непосредственно в здании суда. Иной порядок не предусмотрен.

В России действует континентальное право. Кодексы определяют порядок всех действий по делопроизводству в рамках обозначенной области общественных отношений. Исключения делаются только в случае невозможности транспортировки подсудимого ввиду его состояния здоровья. Статья 118 Конституции РФ также запрещает проведение выездных или каких-либо иных чрезвычайных судов.

Однако существует правовой режим, при котором проведение чрезвычайных судов возможно. Определяется он Федеральным законом №3 от 30.05.2001 г. «О чрезвычайном положении». В соответствии с ним, чрезвычайное положение вводится указом президента в случае возникновения обстоятельств, связанных с попытками насильственного изменения конституционного строя РФ и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ст. 3 Конституции РФ). В соответствии со ст. 56 Конституции РФ при чрезвычайном положении могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод. В том числе приостанавливается действие федеральных законов. Ст. 118 Конституции РФ не регулирует права и свободы, которые в соответствии со ст. 56 не подлежат ограничению. Значит, проведение выездных судов при таком варианте развития событий возможно.

Но президент РФ не ввел режим чрезвычайного положения в РФ с момента начала эпидемии COVID-19. А не введено чрезвычайное положение — нет и правовых последствий его введения.

Значит, выездной суд по избранию меры пресечению Навальному ничтожен, а ничтожное судебное решение подлежит безусловной отмене ввиду тех самых процессуальных нарушений УПК и Конституции РФ.

В.В.Путин и его окружение таким образом попали в ловушку собственной системы: трагедия тотального ограбления нации элитой (вследствие которого, по мнению экспертов, президент и не стал вводить режим ЧП, так как ликвидация негативных последствий требовала немалых денег, которых уже след простыл) вылилась в фарс с судом по Навальному.

И теперь вместо того, чтобы по закону посадить оппозиционера, Навального рано или поздно отпустят, да еще и извиняться, и компенсацию платить станут. А Навальный выйдет из тюрьмы героем, недотравленным и непосаженным.

Шишкин Роман