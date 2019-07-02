"Дворец Путина" в Геленджике оказался с браком

Так называемый «дворец Путина» под Геленджиком, деньги на строительство которого из бизнесменов выбивали от имени президента, оказался тесно связан с многолетним замом и помощником мэра Москвы Сергея Собянина Анастасией Раковой. Точнее, с ее «гражданским мужем».

"Дворец Путина"

Сибирские неразлучники

Выброшенные на ежегодную переукладку бордюров миллиарды, пентхаусы для чиновников от господрядчиков, беспредел с реновацией, подготовленный к отправке в регионы мусор, со всем этим связанный низкий рейтинг в столице партии власти и лично главы государства… То, за что любой другой российский губернатор давно лишился бы доверия президента, мэру Москвы Сергею Собянину легко сходит с рук.

«Собеседник» попытался разобраться в причинах аномальной лояльности Кремля к правительству Москвы и выяснил кое-что любопытное...

Не секрет, что если короля играет свита, то мэра Москвы Сергея Собянина – его заместитель Анастасия Ракова. Она формально не замужем, он тоже уже разведен. Вместе они работают 21 год, и какую бы должность Собянин на протяжении своей карьеры ни занимал, Ракова всегда следует вслед за боссом. Как в 22 года она пришла в его команду выпускницей тюменского юрфака, так чиновники если и расстаются, то ненадолго.

Ну вот смотрите сами. Карьеру Ракова начинала под руководством Собянина в далеком 1998 году, в аппарате ханты-мансийской окружной Думы. Потом был переезд в Тюмень: в январе 2001-го девушка стала помощником губернатора Собянина в правительстве области. Затем – Москва: в 2006-м новый глава администрации президента Собянин назначил Ракову зам. руководителя своего секретариата, а в 2009-м – заместителем себя уже как главы аппарата правительства РФ.

С 2010-го Анастасия Ракова стала сама руководить аппаратом нового мэра Москвы Сергея Собянина. А осенью прошлого года, после переизбрания своего шефа на новый срок, женщина заняла уже более публичный пост – заместителя мэра по социальным вопросам. Учитывая возможные президентские амбиции столичного градоначальника, его помощнику тоже пора выйти из тени, ведь Ракова без Собянина – никуда. Или он без нее?

«Грамотный юрист и хороший организатор».

Сергей Собянин об Анастасии Раковой

Несмотря на многолетнюю преданную службу, сказочных богатств Анастасия Ракова не нажила. К своим 43 годам не обзавелась не только собственным особняком, но даже крохотной квартирой. То, что похожую на нее женщину регулярно видят входящей в апартаменты одного из небоскребов «Москва-Сити», не в счет. Мало ли кто на нее похож и на что это все похоже. Ведь формально, по информации «Собеседника», зарегистрирована Анастасия Владимировна совсем по другому адресу – в известном ЖК «Ближняя дача» (том самом, где со скандалом приобрел себе 10-комнатную трехэтажную квартиру нынешний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин – только в соседнем корпусе).

«Это элитный жилой квартал, который расположен на западе Москвы в непосредственной близости от Волынского леса. Жилой комплекс имеет подземный паркинг, огражденную охраняемую территорию, на которой, кроме липовой аллеи, разместились роликовые и велосипедные дорожки, детские площадки, цветники, прогулочные дорожки, скульптуры и многое другое», – расхваливают «Ближнюю дачу» риелторы.

Согласно документам, квартира в этом доме не куплена чиновницей, а предоставлена ее семье Управлением делами президента 8 лет назад. Может, поэтому площадь квартиры Раковой, рыночной стоимостью 38 млн рублей, согласно ее декларации, невелика (по меркам столичных вице-мэров) – символические 75,9 кв. м, да и те оформлены на одного из двух ее детей – старшую дочь. Между прочим, тоже заметная девочка: уже в четыре года ее называли чуть ли не новой Алиной Кабаевой, так она поразила своим дебютом зрителей турнира по художественной гимнастике «Кукла», в котором она приняла участие в составе команды Академии Ирины Винер.

В выписке из Росреестра указаны и ФИО дочери Анастасии Раковой. И если исходить из него, то, вопреки заблуждению многих, человеком, который несколько лет назад стал избранником чиновницы, оказался отнюдь не Семенович, а Филипович. Причем Филипович – это фамилия. А зовут его еще интереснее – Крешимир. Впрочем, на Балканах бизнесмена Крешимира Филиповича называют более понятно – «хорватский кошелек Владимира Путина». А в России он более известен как формальный арендатор того самого «дворца Путина» под Геленджиком.

Крешимир Филипович на одном из объектов компании, апрель 2017 года

Он же сопровождает на инспекции объекта министра Александра Новака, июнь 2017 года

Не Семенович, а Филипович

Официально Крешимир Филипович является одним из руководителей компании «Велесстрой», через которую в офшор уходят миллиарды долларов, полученных на госзаказах от «Транснефти». В сентябре 2011 года стало известно, что именно эта фирма является арендатором помещений строго охраняемого «дворца Путина» на мысе Идокопас у черноморского поселка Прасковеевка под Геленджиком.

Об этой резиденции стало известно в декабре 2010 года из открытого письма бизнесмена Сергея Колесникова, жившего в Петербурге в одном доме с Аркадием Ротенбергом, Юрием Ковальчуком, Николаем Шамаловым и другими близкими к Путину персонажами. В письме Колесников рассказал, что для личного пользования Владимира Путина на побережье Черного моря строится роскошный «комплекс для отдыха»: «На сегодняшний день стоимость дворца 1 млрд долларов США. Достигнуто это было главным образом за счет сочетания коррупции, взяточничества и воровства».

После скандального письма дворец оказался переоформлен на нового владельца, а тот сдал его в аренду – тому самому «Велесстрою». Собственником этой компании считается хорват Михайло Перенчевич, однако, кому она на самом деле принадлежит, «Собеседнику» в ней не признались.

Формально Филипович занимает в «Велесстрое» лишь пост первого вице-президента, но, судя по всему, играет в ней ведущую роль. Именно он присутствует на встречах с олигархами, губернаторами, министрами, даже с Путиным...

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕЛЕССТРОЙ (@velesstroy_com) 29 Дек 2017 в 4:35 PST

Владимир Путин встречается с арендаторами «дворца Путина»

А в самый разгар строительства дворца, в 2010 году, когда у Филиповича и Раковой родилась дочь, президентским указом №715 хорват даже получил от Кремля орден Дружбы – «за развитие экономического сотрудничества».

Судя по декларациям Анастасии Раковой, официальной женой Филиповича женщина не была никогда, и какие отношения связывают их сегодня, в окружении хорвата «Собеседнику» предпочли даже не намекать.

Публично известно лишь о тесных рабочих отношениях Раковой с Сергеем Собяниным, который не отпускает ее от себя ни на шаг. И это логично. Пока она, учитывая ее связь с «геленджикским дворцом», находится рядом с Собяниным, опала Путина вряд ли грозит мэру Москвы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2019 под заголовком «"Дворец Путина" оказался с браком».