"Дворец Путина" в Геленджике оказался с браком

В центре внимания
Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Дмитрий Быков: Синдром Квакина, или Что может себе позволить Путин
Пипл схавал и платит. Как ведущие модных психологических тренингов дурят народ
Правительство отпустит цены на бензин. Как это было в прошлый раз?

Новости дня

02 июля, вторник

[11:10]Боливия призвала международное сообщество распознать новый смертельный вирус
[11:03]Минтранс надеется решить вопрос с запретом рейсов в Чехию в самые сжатые сроки
[10:22]Статью о проституции призвали убрать из КоАП из-за насилия над секс-работниками
[10:07]Иркутские власти обвинили МЧС в отсутствии предупреждения о паводке
[09:33]Запрет на рейсы из РФ стал ответом Чехии на условия транссибирских маршрутов
[08:47]Россиян предупредили о подорожании говядины, свинины и мяса птицы на 10%
[08:00]Российские авиакомпании отменяют аннулированные властями Чехии рейсы в Прагу
[07:46]Москвича обокрали на 16 тысяч рублей, опоив неизвестным веществом в такси
[07:24]Ветреная погода с небольшими дождями и +24 градуса ждут москвичей 2 июля

01 июля, понедельник

[18:07]В Таиланде туристов обяжут платить страховой взнос по прибытии
[18:04]В двух городах и восьми районах Иркутской области запретили продажу алкоголя
[18:03]Moody's рассказало об ужесточении контроля над бюджетами российских регионов
[17:51]В России выявлено более двух тысяч проблемных строящихся домов
[17:44]Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление Путина в соцсети
[17:03]Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой
[16:42]Генпрокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в "Шереметьево"
[15:56]Неизвестный напал на КПП в Чечне и зарезал полицейского
[15:12]Главред WikiLeaks рассказал об условиях содержания Ассанжа
[14:56]В избиркоме на "Черной речке" в Питере остановили прием документов
[14:26]Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле из-за скрытой камеры
[14:12]Услуги водителей при совместных поездках запретят оплачивать наличными
[13:53]Москвичи смогут следить за своей пенсией онлайн
[13:52]Трое дагестанских чиновников задержаны по делу о расхищении бюджетных средств
[13:35]Кремль "готов разъяснить" Нино Катамадзе вопросы политики
[12:50]Семеро погибли и девять пропали из-за наводнения в Иркутской области
[12:06]Начальник одного из управлений Росгвардии ушел в отставку
[11:43]Каждый второй россиянин никогда не был в театре
[10:35]МВД предложит повысить пошлину для работающих иностранцев
[09:38]Медведев призвал ЕР выстраивать партнёрские отношения с журналистами-расследователями
[09:27]СМИ сообщили о возможном увольнении двух замов главы Росгвардии
[09:13]Кратковременные дожди и сильный ветер ждут москвичей 1 июля

30 июня, воскресенье

[15:52]Почти 70% месячной нормы осадков выпало за два последних дня в Москве
[15:22]Ростовский суд на два месяца арестовал экс-жену Цеповяза за вымогательство
[14:30]Вирусологи проверят Иркутскую область после затопления кладбищ из-за паводка
[13:45]Медведев запретил больницам закупать бинты и подгузники за рубежом
[12:59]Трамп не стал снимать санкции против КНДР после встречи с Ким Чен Ыном
[12:08]РФ досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Европейских игр
[11:02]Дональд Трамп пересек границу КНДР по приглашению Ким Чен Ына
[09:48]Трамп заявил, что пожмет руку Ким Чен Ыну перед переговорами 30 июня
[08:45]Полиция ищет стрелявших в безработного ради ограбления в Хамовниках
Whole 30: девять правил самой модной диеты инстаграма
Фото: Global Look Press
Налоговый вычет распространят на все лекарства по назначению врача
Фото: Андрей Струнин
Как выбрать вкусную и полезную клубнику: советы экспертов
Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Фото: Global Look Press
Труд на "паузу": как работать лучше благодаря коротким перерывам
Гастротуризм с доставкой: пять гостинцев, которые стоит везти из Италии
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения

"Дворец Путина" в Геленджике оказался с браком

Политика
10:02, 02 июля 2019
«Собеседник» №24-2019

Где Собянин, там и Ракова // фото: Global Look Press
Где Собянин, там и Ракова // фото: Global Look Press

Так называемый «дворец Путина» под Геленджиком, деньги на строительство которого из бизнесменов выбивали от имени президента, оказался тесно связан с многолетним замом и помощником мэра Москвы Сергея Собянина Анастасией Раковой. Точнее, с ее «гражданским мужем».

"Дворец Путина"

Сибирские неразлучники

Выброшенные на ежегодную переукладку бордюров миллиарды, пентхаусы для чиновников от господрядчиков, беспредел с реновацией, подготовленный к отправке в регионы мусор, со всем этим связанный низкий рейтинг в столице партии власти и лично главы государства… То, за что любой другой российский губернатор давно лишился бы доверия президента, мэру Москвы Сергею Собянину легко сходит с рук. 

«Собеседник» попытался разобраться в причинах аномальной лояльности Кремля к правительству Москвы и выяснил кое-что любопытное...

Не секрет, что если короля играет свита, то мэра Москвы Сергея Собянина – его заместитель Анастасия Ракова. Она формально не замужем, он тоже уже разведен. Вместе они работают 21 год, и какую бы должность Собянин на протяжении своей карьеры ни занимал, Ракова всегда следует вслед за боссом. Как в 22 года она пришла в его команду выпускницей тюменского юрфака, так чиновники если и расстаются, то ненадолго.

Ну вот смотрите сами. Карьеру Ракова начинала под руководством Собянина в далеком 1998 году, в аппарате ханты-мансийской окружной Думы. Потом был переезд в Тюмень: в январе 2001-го девушка стала помощником губернатора Собянина в правительстве области. Затем – Москва: в 2006-м новый глава администрации президента Собянин назначил Ракову зам. руководителя своего секретариата, а в 2009-м – заместителем себя уже как главы аппарата правительства РФ. 

С 2010-го Анастасия Ракова стала сама руководить аппаратом нового мэра Москвы Сергея Собянина. А осенью прошлого года, после переизбрания своего шефа на новый срок, женщина заняла уже более публичный пост – заместителя мэра по социальным вопросам. Учитывая возможные президентские амбиции столичного градоначальника, его помощнику тоже пора выйти из тени, ведь Ракова без Собянина – никуда. Или он без нее?

 

«Грамотный юрист и хороший организатор».

Сергей Собянин об Анастасии Раковой

Несмотря на многолетнюю преданную службу, сказочных богатств Анастасия Ракова не нажила. К своим 43 годам не обзавелась не только собственным особняком, но даже крохотной квартирой. То, что похожую на нее женщину регулярно видят входящей в апартаменты одного из небоскребов «Москва-Сити», не в счет. Мало ли кто на нее похож и на что это все похоже. Ведь формально, по информации «Собеседника», зарегистрирована Анастасия Владимировна совсем по другому адресу – в известном ЖК «Ближняя дача» (том самом, где со скандалом приобрел себе 10-комнатную трехэтажную квартиру нынешний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин – только в соседнем корпусе). 

«Это элитный жилой квартал, который расположен на западе Москвы в непосредственной близости от Волынского леса. Жилой комплекс имеет подземный паркинг, огражденную охраняемую территорию, на которой, кроме липовой аллеи, разместились роликовые и велосипедные дорожки, детские площадки, цветники, прогулочные дорожки, скульптуры и многое другое», – расхваливают «Ближнюю дачу» риелторы.

Согласно документам, квартира в этом доме не куплена чиновницей, а предоставлена ее семье Управлением делами президента 8 лет назад. Может, поэтому площадь квартиры Раковой, рыночной стоимостью 38 млн рублей, согласно ее декларации, невелика (по меркам столичных вице-мэров) – символические 75,9 кв. м, да и те оформлены на одного из двух ее детей – старшую дочь. Между прочим, тоже заметная девочка: уже в четыре года ее называли чуть ли не новой Алиной Кабаевой, так она поразила своим дебютом зрителей турнира по художественной гимнастике «Кукла», в котором она приняла участие в составе команды Академии Ирины Винер.

В выписке из Росреестра указаны и ФИО дочери Анастасии Раковой. И если исходить из него, то, вопреки заблуждению многих, человеком, который несколько лет назад стал избранником чиновницы, оказался отнюдь не Семенович, а Филипович. Причем Филипович – это фамилия. А зовут его еще интереснее – Крешимир. Впрочем, на Балканах бизнесмена Крешимира Филиповича называют более понятно – «хорватский кошелек Владимира Путина». А в России он более известен как формальный арендатор того самого «дворца Путина» под Геленджиком. 

Крешимир Филипович на одном из объектов компании, апрель 2017 года

 

Он же сопровождает на инспекции объекта министра Александра Новака, июнь 2017 года

Не Семенович, а Филипович

Официально Крешимир Филипович является одним из руководителей компании «Велесстрой», через которую в офшор уходят миллиарды долларов, полученных на госзаказах от «Транснефти». В сентябре 2011 года стало известно, что именно эта фирма является арендатором помещений строго охраняемого «дворца Путина» на мысе Идокопас у черноморского поселка Прасковеевка под Геленджиком.

Об этой резиденции стало известно в декабре 2010 года из открытого письма бизнесмена Сергея Колесникова, жившего в Петербурге в одном доме с Аркадием Ротенбергом, Юрием Ковальчуком, Николаем Шамаловым и другими близкими к Путину персонажами. В письме Колесников рассказал, что для личного пользования Владимира Путина на побережье Черного моря строится роскошный «комплекс для отдыха»: «На сегодняшний день стоимость дворца 1 млрд долларов США. Достигнуто это было главным образом за счет сочетания коррупции, взяточничества и воровства».

После скандального письма дворец оказался переоформлен на нового владельца, а тот сдал его в аренду – тому самому «Велесстрою». Собственником этой компании считается хорват Михайло Перенчевич, однако, кому она на самом деле принадлежит, «Собеседнику» в ней не признались. 

Формально Филипович занимает в «Велесстрое» лишь пост первого вице-президента, но, судя по всему, играет в ней ведущую роль. Именно он присутствует на встречах с олигархами, губернаторами, министрами, даже с Путиным...

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЕЛЕССТРОЙ (@velesstroy_com)

Владимир Путин встречается с арендаторами «дворца Путина»

А в самый разгар строительства дворца, в 2010 году, когда у Филиповича и Раковой родилась дочь, президентским указом №715 хорват даже получил от Кремля орден Дружбы – «за развитие экономического сотрудничества».

Судя по декларациям Анастасии Раковой, официальной женой Филиповича женщина не была никогда, и какие отношения связывают их сегодня, в окружении хорвата «Собеседнику» предпочли даже не намекать.

Публично известно лишь о тесных рабочих отношениях Раковой с Сергеем Собяниным, который не отпускает ее от себя ни на шаг. И это логично. Пока она, учитывая ее связь с «геленджикским дворцом», находится рядом с Собяниным, опала Путина вряд ли грозит мэру Москвы.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2019 под заголовком «"Дворец Путина" оказался с браком».

Поделитесь статьей:
Где Собянин, там и Ракова // фото: Global Look Press

Политика

"Дворец Путина" в Геленджике оказался с браком

Читать далее >

Политика

Запрет на рейсы из РФ стал ответом Чехии на условия транссибирских маршрутов

Читать далее >

Рашад Абдуллаев // фото: Azerisport.com

Политика

Как Рашад на Ибице, или Дело на миллион

Читать далее >

Политика
Станислав Белковский: Что ПАСЕешь – то и пожнёшь
Запрет на рейсы из РФ стал ответом Чехии на условия транссибирских маршрутов
В избиркоме на "Черной речке" в Питере остановили прием документов
Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле из-за скрытой камеры
Общество
Социальные выплаты вырастут, проценты по кредитам ограничат: юридические новости
Боливия призвала международное сообщество распознать новый смертельный вирус
Статью о проституции призвали убрать из КоАП из-за насилия над секс-работниками
Иркутские власти обвинили МЧС в отсутствии предупреждения о паводке
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

«Путин может позволить себе то, чего другие стесняются», – пишут толкователи. Я назвал бы это «синдромом Квакина» –гайдаровского героя, который тоже многое мог себе позволить

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Есть причина возвращения российской делегации в ПАСЕ, о которой не принято говорить вслух: разочарование в Украине, которая так и не провела большую часть обещанных реформ

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


Культура и ТВ
Монеточка и фанерочка на "Дикой мяте"
"Машина времени" по-прежнему на ходу
"Редкие" спектакли на сцене РАМТа
Концерт к 50-летию группы "Машина времени": фоторепортаж
Шоу-бизнес
Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева
"Национальное Шоу России "Кострома": секрет в деталях!
Мастер отечественного джаза
Валерий Леонтьев: Я пытался лечиться от депрессии алкоголем

Здоровье
Домашние тонометры мотивируют людей заниматься спортом
Спирали от комаров признали опасными для здоровья
Инфаркты в развитых странах мира продолжают стремительно молодеть
Без солнечного света беременные чаще рожают детей с аутизмом
Туризм
Остров розовых фламинго
Минтранс надеется решить вопрос с запретом рейсов в Чехию в самые сжатые сроки
В Таиланде туристов обяжут платить страховой взнос по прибытии
Туристов из РФ призвали следить за новостями после двух взрывов в Тунисе
Авто
На родных деталях далеко не уедешь?
Услуги водителей при совместных поездках запретят оплачивать наличными
Ford хочет увеличить импорт в Европу втрое за счет сокращения работников
ЦОДД заявил, что раскроет адреса камер видеофиксации по требованию Путина
Недвижимость
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Читайте также
Свежий номер

Игорь Сечин // фото: Global Look Press
"Роснефть" наша? Почему госкомпания много платит топ-менеджерам и мало в госбюджет
Дома бомбят, а жизнь идет // фото: Global Look Press
Война на улице Мира. Как живут ДНР/ЛНР через пять лет после начала конфликта
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
"Ему не впервой, выйдет". Как живет "Рузское молоко" без своего арестованного хозяина
Алексей Дорофеев
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Петр Бирюков // фото: агентство «Москва»
Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир
Сергей Лукьяненко // фото: Александр Алешкин
Сергей Лукьяненко:
Учитесь жить бессмысленно
Валерий Тодоровский // фото: Андрей Струнин
Валерий Тодоровский:
Самая страшная цензура — это женщины 45+
Андрей Руденский // фото: Андрей Струнин
Андрей Руденский:
Политика высасывает. Чем ты дальше от нее, тем чище
Эдуард Шеварднадзе // фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Софико Шеварднадзе:
Дед называл меня оппозицией
Фото: Андрей Струнин
Депутат Галина Хованская:
о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"


Бари Алибасов // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева
стоп-кадр из обращения артистов на Youtube
Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства
Сергей Лазарев // фото: Андрей Струнин
Сергей Лазарев заступился за Анастасию Волочкову
Юлия Началова // фото: Наталья Логинова
Колдуны наживаются на смерти Юлии Началовой
Лолита // фото: Global Look Press
Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!

// Фото в статье: Андрей Струнин
Театр, в котором есть вкус – и запах свежего хлеба
От регистратуры до сбора анализов: что умеет созданный в Перми робот-врач
Фото: Global Look Press
Прикосновение Верди и капельницы в Крыму: туристические приключения Ларисы Гузеевой
Фото: Global Look Press
Навигаторы-шулеры: фейковые сведения добрались до онлайн-карт
// фото: Агентство городских новостей "Москва"
Свобода в пределах разумного: как проходят выпускные вечера по моде-2019