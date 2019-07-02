"Дворец Путина" в Геленджике оказался с браком

Так называемый «дворец Путина» под Геленджиком, деньги на строительство которого из бизнесменов выбивали от имени президента, оказался тесно связан с многолетним замом и помощником мэра Москвы Сергея Собянина Анастасией Раковой. Точнее, с ее «гражданским мужем».
Сибирские неразлучники
Выброшенные на ежегодную переукладку бордюров миллиарды, пентхаусы для чиновников от господрядчиков, беспредел с реновацией, подготовленный к отправке в регионы мусор, со всем этим связанный низкий рейтинг в столице партии власти и лично главы государства… То, за что любой другой российский губернатор давно лишился бы доверия президента, мэру Москвы Сергею Собянину легко сходит с рук.
«Собеседник» попытался разобраться в причинах аномальной лояльности Кремля к правительству Москвы и выяснил кое-что любопытное...
Не секрет, что если короля играет свита, то мэра Москвы Сергея Собянина – его заместитель Анастасия Ракова. Она формально не замужем, он тоже уже разведен. Вместе они работают 21 год, и какую бы должность Собянин на протяжении своей карьеры ни занимал, Ракова всегда следует вслед за боссом. Как в 22 года она пришла в его команду выпускницей тюменского юрфака, так чиновники если и расстаются, то ненадолго.
Ну вот смотрите сами. Карьеру Ракова начинала под руководством Собянина в далеком 1998 году, в аппарате ханты-мансийской окружной Думы. Потом был переезд в Тюмень: в январе 2001-го девушка стала помощником губернатора Собянина в правительстве области. Затем – Москва: в 2006-м новый глава администрации президента Собянин назначил Ракову зам. руководителя своего секретариата, а в 2009-м – заместителем себя уже как главы аппарата правительства РФ.
С 2010-го Анастасия Ракова стала сама руководить аппаратом нового мэра Москвы Сергея Собянина. А осенью прошлого года, после переизбрания своего шефа на новый срок, женщина заняла уже более публичный пост – заместителя мэра по социальным вопросам. Учитывая возможные президентские амбиции столичного градоначальника, его помощнику тоже пора выйти из тени, ведь Ракова без Собянина – никуда. Или он без нее?
«Грамотный юрист и хороший организатор».
Сергей Собянин об Анастасии Раковой
Несмотря на многолетнюю преданную службу, сказочных богатств Анастасия Ракова не нажила. К своим 43 годам не обзавелась не только собственным особняком, но даже крохотной квартирой. То, что похожую на нее женщину регулярно видят входящей в апартаменты одного из небоскребов «Москва-Сити», не в счет. Мало ли кто на нее похож и на что это все похоже. Ведь формально, по информации «Собеседника», зарегистрирована Анастасия Владимировна совсем по другому адресу – в известном ЖК «Ближняя дача» (том самом, где со скандалом приобрел себе 10-комнатную трехэтажную квартиру нынешний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин – только в соседнем корпусе).
«Это элитный жилой квартал, который расположен на западе Москвы в непосредственной близости от Волынского леса. Жилой комплекс имеет подземный паркинг, огражденную охраняемую территорию, на которой, кроме липовой аллеи, разместились роликовые и велосипедные дорожки, детские площадки, цветники, прогулочные дорожки, скульптуры и многое другое», – расхваливают «Ближнюю дачу» риелторы.
Согласно документам, квартира в этом доме не куплена чиновницей, а предоставлена ее семье Управлением делами президента 8 лет назад. Может, поэтому площадь квартиры Раковой, рыночной стоимостью 38 млн рублей, согласно ее декларации, невелика (по меркам столичных вице-мэров) – символические 75,9 кв. м, да и те оформлены на одного из двух ее детей – старшую дочь. Между прочим, тоже заметная девочка: уже в четыре года ее называли чуть ли не новой Алиной Кабаевой, так она поразила своим дебютом зрителей турнира по художественной гимнастике «Кукла», в котором она приняла участие в составе команды Академии Ирины Винер.
В выписке из Росреестра указаны и ФИО дочери Анастасии Раковой. И если исходить из него, то, вопреки заблуждению многих, человеком, который несколько лет назад стал избранником чиновницы, оказался отнюдь не Семенович, а Филипович. Причем Филипович – это фамилия. А зовут его еще интереснее – Крешимир. Впрочем, на Балканах бизнесмена Крешимира Филиповича называют более понятно – «хорватский кошелек Владимира Путина». А в России он более известен как формальный арендатор того самого «дворца Путина» под Геленджиком.
Не Семенович, а Филипович
Официально Крешимир Филипович является одним из руководителей компании «Велесстрой», через которую в офшор уходят миллиарды долларов, полученных на госзаказах от «Транснефти». В сентябре 2011 года стало известно, что именно эта фирма является арендатором помещений строго охраняемого «дворца Путина» на мысе Идокопас у черноморского поселка Прасковеевка под Геленджиком.
Об этой резиденции стало известно в декабре 2010 года из открытого письма бизнесмена Сергея Колесникова, жившего в Петербурге в одном доме с Аркадием Ротенбергом, Юрием Ковальчуком, Николаем Шамаловым и другими близкими к Путину персонажами. В письме Колесников рассказал, что для личного пользования Владимира Путина на побережье Черного моря строится роскошный «комплекс для отдыха»: «На сегодняшний день стоимость дворца 1 млрд долларов США. Достигнуто это было главным образом за счет сочетания коррупции, взяточничества и воровства».
После скандального письма дворец оказался переоформлен на нового владельца, а тот сдал его в аренду – тому самому «Велесстрою». Собственником этой компании считается хорват Михайло Перенчевич, однако, кому она на самом деле принадлежит, «Собеседнику» в ней не признались.
Формально Филипович занимает в «Велесстрое» лишь пост первого вице-президента, но, судя по всему, играет в ней ведущую роль. Именно он присутствует на встречах с олигархами, губернаторами, министрами, даже с Путиным...
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Владимир Путин встречается с арендаторами «дворца Путина»
А в самый разгар строительства дворца, в 2010 году, когда у Филиповича и Раковой родилась дочь, президентским указом №715 хорват даже получил от Кремля орден Дружбы – «за развитие экономического сотрудничества».
Судя по декларациям Анастасии Раковой, официальной женой Филиповича женщина не была никогда, и какие отношения связывают их сегодня, в окружении хорвата «Собеседнику» предпочли даже не намекать.
Публично известно лишь о тесных рабочих отношениях Раковой с Сергеем Собяниным, который не отпускает ее от себя ни на шаг. И это логично. Пока она, учитывая ее связь с «геленджикским дворцом», находится рядом с Собяниным, опала Путина вряд ли грозит мэру Москвы.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2019 под заголовком «"Дворец Путина" оказался с браком».