Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир

Перед тем как получить от мэрии Москвы крупные госконтракты, собственник застройщика уступил внуку заместителя Сергея Собянина свою роскошную квартиру за полмиллиарда рублей.

Досье

Петр Бирюков родился в 1951 году в Курской области. Получил образование по специальностям «учитель математики» и «инженер-строитель». В 1986 году попал под следствие по уголовному делу о хищении строительных материалов, но ограничился «общественным порицанием». С 1991 года находится на административной работе в столичных органах власти. В 2007 году Юрий Лужков назначил Бирюкова руководителем комплекса городского хозяйства, а Сергей Собянин в 2010-м сделал вице-мэром, курирующим ЖКХ и благоустройство.

«Легендарное» вице-мэрие

Одним из самых заметных материалов журналиста Ивана Голунова за последнее время стало расследование о девяти пентхаусах семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в комплексе «Легенда Цветного» общей стоимостью порядка 2 млрд рублей. Стеклянные потолки и стены – с неоновой подсветкой, пол – из редких пород дерева, отделка – со вставками из белоснежной кожи. Этот комплекс возводила известная девелоперская компания «Капитал Груп», которая изначально зарезервировала шикарные пентхаусы за собой, но спустя несколько лет решила продать их не кому-нибудь, а семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

Комплекс «Легенда Цветного»

– Дом роскошный, – рассказал «Собеседнику» архитектор Владимир Мазурин, который занимался там отделкой квартиры телеведущего Дмитрия Киселева. – Но все очень приватно. Живут такие люди, что даже для поездки на лифте на нужный этаж требуется специальный допуск.

У Бирюковых такой допуск теперь тоже есть. В один день, 22 декабря 2015 года, дочь Петра Бирюкова Ирина, сын Александр и сноха Екатерина стали владельцами лучших квартир в одном из лучших домов Москвы. Притом что у Ирины Бирюковой уже была к тому времени 330-метровая квартира на Патриарших, в одном доме с самим Петром Бирюковым, а у Александра – жилье за четверть миллиарда в Малом Новопесковском переулке, под одной крышей с бывшим премьер-министром России Михаилом Фрадковым.

Пресс-служба «Капитал Груп» на вопросы «Собеседника» относительно того, насколько рыночными являются отношения компании с семьей чиновника, ответила лаконично: «Компания Capital Group осуществляет деятельность в рамках правового поля, которое определяется нормативами законодательства, соответственно все сделки прозрачны и зарегистрированы. Обращаем внимание, что компания не комментирует коммерческие условия сделок покупки и продажи недвижимости, а также не раскрывает персональные данные».

Из всей семьи Бирюкова нам удалось дозвониться лишь до дочери чиновника, но она от любых комментариев на эту тему отказалась:

– Мне это неинтересно.

Непосредственно Петр Бирюков, у которого у самого немногим менее роскошная квартира в Ермолаевском переулке, на запрос «Собеседника» не ответил вообще. Но именно в 2015 году связанная с «Капитал Груп» компания «Спецстрой» стала получать от мэрии Москвы многомиллионные госконтракты. Согласно базе СКРИН-Контрагент, к этому году фирма получила из столичного бюджета заказов на 21,2 млрд рублей. Предыдущие 12 лет как-то обходилась без госконтрактов, а тут, в один год с получением Бирюковыми роскошных пентхаусов, как поперло. Вот ведь повезло. Причем обеим сторонам.

Не пентхаусом единым

Впрочем, это все уже известно из расследования Ивана Голунова, но... свои пентхаусы Бирюковы получили уже после заключения «капиталистических» контрактов. А как же принцип аванса: «утром – деньги, вечером – стулья»? «Собеседник» выяснил, что было «утром».

«Утром», 17 марта 2014 года, 19-летний внук вице-мэра Никита, сменивший данную ему при рождении фамилию Гутнов на более перспективную в столице Бирюков, стал владельцем собственного жилья – в клубном доме «Сытинский» в Богословском переулке, неподалеку от Садового кольца. Да, не пентхаус, лишь пятый этаж из восьми, но все-таки отдельная квартира. И со всеми удобствами: патиновые колонны, витражные панорамные окна, мраморная мозаика и индийский гранит.

Клубный дом «Сытинский» в Богословском переулке

«Сытинский»

Логично, что именно здесь устроили свой «детский дом» завсегдатаи списка «Форбс». В «Сытинский» переехали Мария Груздева, Григорий Груздев и Анастасия Потанина. Но даже совокупная площадь их скромных квартирок лишь немногим больше той, что досталась Никите Бирюкову (307,8 кв. м – одна из самых просторных квартир в этом ЖК). Оно и понятно: кто такие дети олигархов по сравнению с внуком вице-мэра Москвы, который распоряжается еще большими миллиардами!

А самое интересное, что предыдущим собственником квартиры младшего Бирюкова «совершенно случайно» оказалась даже не «Капитал Груп», а лично один из ее совладельцев – Павел Тё. То есть что происходит: сначала собственник «Капитала» уступает свою квартиру за полмиллиарда рублей внуку вице-мэра Москвы, затем «Капитал» заключает со столичным правительством многомиллиардные контракты, а потом передает семье вице-мэра недвижимость еще на два миллиарда. Такое вот коррупционное совпадение.

Почему столичные силовики не обращают внимания на то, что творится в мэрии столицы, в принципе понятно: связь силовиков с московскими чиновниками уже установили недавние расследования того же Ивана Голунова и ФБК. Но почему этого не видят в Кремле?! Наверняка ведь видят, но, как выяснил «Собеседник», кадровый состав мэрии Москвы имеет прямое отношение к имени президента России.

Впрочем, это уже тема новой статьи, которая выйдет в следующем номере «Собеседника». Не пропустите, тоже будет интересно.

Имперские амбиции

До переезда в Малый Новопесковский и в ЖК «Легенда Цветного» Александр и Екатерина Бирюковы жили на Зоологической улице в 230-метровой квартире, которая перешла Александру от дяди, Алексея Бирюкова, младшего брата вице-мэра. Собственная недвижимость Алексея Бирюкова, согласно выпискам из Росреестра, позже оказалась под арестом, поскольку мужчина (тоже бывший подрядчик правительства Москвы) стал банкротом за отказ платить по кредиту.

В 2012 году квартиру на Зоологической Бирюковы продали офшорной компании «Элапоэль Трейдинг Лимитед». Угадайте, у какой фирмы тот же номер телефона, что у московского офиса «Элапоэль»? Правильно: у «Капитал Груп». Немудрено, что на самом деле купленная у Бирюковых квартира «капиталистам» оказалась не особенно нужна и спустя несколько месяцев фирма ее продала. На вопросы «Собеседника», зачем это было сделано и не по завышенной ли цене приобреталась недвижимость (что можно расценить как взятку семье вице-мэра), в компании не ответили.

Зато именно с «Элапоэль Трейдинг» столичное правительство заключило инвестиционный контракт на строительство элитного ЖК «Имперский дом» на Якиманке. Застройщиком здания выступала та же «Капитал Груп». В 2013 году две квартиры в «Имперском доме» (общей стоимостью более 600 млн рублей) в один день перешли от «Элапоэль» в собственность Нины Бирюковой (невестка вице-мэра, жена его брата-банкрота) и Анжелики Бирюковой (племянница чиновника). Соседкой новоселов по дому стала дочь арестованного за взятки полковника Захарченко. На сколько была занижена для родственников вице-мэра стоимость квартир в «Имперском доме», продавец также не ответил, сославшись на конфиденциальность.

ЖК «Имперский дом» на Якиманке

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2019 под заголовком «Семейный "Капитал" Петра Бирюкова».