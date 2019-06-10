Судья сняла с Захарченко одно из обвинений и приговорила к 13 годам колонии

В понедельник, 10 июня, бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам в колонии строгого режима.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что суд признал Захарченко виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает «Интерфакс», суд также обвинил бывшего полковника в попытке препятствовать правосудию. При этом судья оправдала Захарченко по одному из пунктов обвинения — получение взятки в $800 тысяч от бенефициара сети рыбных ресторанов «Ла Маре» Мехди Дусса.

Захарченко приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Обвинение просило приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и оштрафовать более чем на 494,9 миллиона рублей. Подсудимый своей вины не признал.