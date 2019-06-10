Пресненский суд Москвы вынес полковнику Захарченко вердикт по делу о взятке

Пресненский суд начал оглашение приговора экс-сотруднику антикоррупционного управления МВД, полковнику Дмитрию Захарченко.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в среду, 10 июня, Пресненский районный суд столицы признал полковника Захарченко виновным в коррупции.

«Суд установил: Д. Захарченко, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в особо крупном размере», — объявила судья Елена Абрамова.

О вынесенном полковнику наказании объявят позднее. Государственный обвинитель Милана Дигаева запросила для Захарченко наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии строгого режима со штрафом в 494 млн рублей.