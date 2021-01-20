Песков призвал не давать ФБК денег. Так он оценил расследование о дворце Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал граждан воздержаться от перевода пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией [также ФБК – организация занесена в список иностранных агентов Минюста РФ]. Он назвал расследования Алексея Навального «лохотроном».

Таким образом он ответил на публикацию о дворце за как минимум 100 миллиардов рублей в Геленджике, который охраняют ФСО и ФСБ и над которым ограничены полеты воздушных судов.

Навальный уверен, что этот дворец по факту (но не формально) принадлежит Владимиру Путину и приводит множество аргументов в пользу этой версии вплоть до признания участвовавшего в строительстве человека. Политик уверен, что это акт коррупции экстраординарных масштабов. Песков говорит, что это неправда, и называет Навального «жуликом».

«Вчерашний материал, ничего нового там не представлено. Тема была вброшена четыре года назад. Неоднократно пытались использовать эти инсинуации, зачастую даже не обременяя себя хотя бы минимальными попытками не то что доказать, а что-то проиллюстрировать»,

— приводит слова Пескова радио «Маяк».

Под «что-то проиллюстроровать» представитель Кремля, предположительно, имеет в виду съемку территории дворца и прилегающих виноградников, хоккейного комплекса и виноделен с дрона, а также смоделированную компьютерной графикой схему здания, которая основывается на чертежах и фотографиях, выложенных строителями в соцсети.

«В конце этого чудесного материла указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги, — продолжает Песков. — Мне кажется, вот это главная задача подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого количества просмотров, подумайте 10 раз, прежде чем переводить деньги таким жуликам».

После публикации расследования ФБК уже пожертвовали 4,69 миллиона рублей. Об этом сообщил директор фонда Иван Жданов.

На YouTube за 21 час почти двухчасовое расследование посмотрели 20 миллионов человек. Первый миллион просмотров оно набрало за 55 минут.