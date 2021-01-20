Фото: Global Look Press

"Кремль. Путину". Верните льготы москвичам и отправьте Собянина в отставку!
Алексей Мордашов // фото: Global Look Press

Сын олигарха тоже сослужит службу: зачем Алексей Мордашов отправил сына в армию?
Игорь Ларионов // фото: Global Look Press

После одобрения Путиным от Ларионова ожидают поездки на ОИ со сборной
Владимир Путин // фото: Global Look Press

Итог правления Путина: россияне потеряли веру в светлое будущее
В центре внимания
Фото: Instagram
"Лучшая тюрьма" для "спецконтингента": как Навальный сидит в "Матросской тишине"
Не только Крым, но и деньги: за что Киркорову запретили въезд в Литву
Байден и его команда: Кто пришел в Белый дом на новый президентский срок

Новости дня

20 января, среда

[18:44]Младший брат Нурмагомедова дебютировал в UFC с победой
[18:18]Интернат в Сибири требует от СМИ удалить непроверенные факты о насилии в учреждении
[17:06]В Чечне ликвидирован организатор теракта в Домодедово в 2011 году
[16:43]В МВД начнут проверку чатов, где предлагают деньги за работу понятыми
[16:31]В Питере демонтируют памятник востоковеду-расисту
[15:41]Адвокаты Навального ответили на обвинения в неявке в инспекцию ФСИН
[15:01]Моргенштерн не будет защищаться перед прокуратурой и метит на Евровидение
[14:42]Освободить Навального требуют Гуриев и депутат питерской думы. Последний – в стихах
[13:44]Песков призвал не давать ФБК денег. Так он оценил расследование о дворце Путина
[12:44]"Бурановские бабушки" оценили идею совместного выступления с Little Big
[12:21]Партия Прилепина призвала сторонников выйти на несогласованную акцию в Москве
[11:42]Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" решено слить в одну
[11:18]Приквел к "Чарли и шоколадная фабрика" расскажет о молодости Вилли Вонки
[10:22]Шульман: Дворец Путина – это не дворец, а "жилплощадь постсоветского человека"
[09:40]Трамп помиловал 73 человека. Себя и своих близких миловать он не стал
[09:12]"Путин, судя по всему, боится": Будущий госсекретарь США высказался о Навальном
[08:44]15 млн гостей во дворце Путина, последний день Трампа. Главное к утру 20 января

19 января, вторник

[18:09]Месси отстранен от двух матчей за удар соперника, "Барселона" подает апелляцию
[17:50]Громкий ответ Навального: опубликовано сенсационное расследование о "самом большом секрете" Путина
[16:31]В России может появиться специальная служба по контролю за бывшими заключенными
[16:30]"Росатом": На ВДНХ появится лишь восковая фигура Берии, но не его монумент
[16:29]"Настоящий кошмар": Шендерович раскрыл, почему "Путин панически боится Навального"
[15:47]На месте запланированной антифашистской акции в Москве появился автозак
[15:12]Студенты фотографируют свои книжные полки в поддержку Азата Мифтахова
[14:45]Песков заверил, что Путин не боится "пациента" Навального
[13:45]Ашурков: Под санкции из-за ареста Навального должны попасть Абрамович и Усманов
[12:42]"Иноагентам" предлагают запретить спонсировать партии
[11:47]Питер вышел на первую строчку антирейтинга по приросту заболевших COVID-19
[11:24]Хабаровскому журналисту за два дня выписали штрафов на 85 500 рублей
[10:28]К лету COVID-19 отступит в РФ, но есть риски распространения британского штамма
[10:12]Тележурналист Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни
[09:57]"Челси" оказался лидером по трансферной активности среди европейских клубов
[09:39]Три человека погибли, пятеро пострадали при ДТП в Павловском Посаде под Москвой
[09:07]Самарского полицейского арестовали за передачу данных об "отравителях Навального"
[08:09]25 лет для Шамсутдинова и Минск без ЧМ по хоккею. Новости к утру 19 января
[07:00]"Доктора Хауса" и другие сериалы раскритиковали за ложь о донорстве костного мозга

18 января, понедельник

[18:02]Детям требуется больше недели, чтобы привыкнуть к "живой" школе после карантина
[17:34]В Дагестане задержан подозреваемый по делу об отравлении водой около 300 человек
[16:52]Навальному дали 30 суток ареста
[15:15]Лавров: Россия не возбудит уголовное дело об отравлении Навального

Фото: depositphotos
Любовный треугольник. Или квадрат: Рецепт для легкого послепраздничного застолья
Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Константин Ивлев // фото: Instagram
Рецепт: Аджапсандали от Константина Ивлева
Фото: depositphotos
Рецепт: "Мимоза" с фишкой
фото: Global Look Press
Как продлить жизнь новогодней ели: советы эксперта "Роскачества"
Фото в статье: depositphotos
Курица "Хули-хули", бананы и авокадо: пикантные новогодние рецепты
Фото в статье: Instagram
"Роман" Лазарева и друг Лолиты из Rammstein: как звезды отрывались в праздники
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
Звездные разводы // фото: Global Look Press, Instagram
Одни звезды сошлись, другие разошлись: Топ-5 свадеб и разводов в 2020 году
Фото в статье: Global Look Press, личные архивы героев публикации
Разин минус 48 кг, Фадеев – минус 82: Кто кого "перехудел" в 2020 году
sobesednik logo

Песков призвал не давать ФБК денег. Так он оценил расследование о дворце Путина

Политика
13:44, 20 января 2021

Песков призвал не давать ФБК денег. Так он оценил расследование о дворце Путина
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал граждан воздержаться от перевода пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией [также ФБК – организация занесена в список иностранных агентов Минюста РФ]. Он назвал расследования Алексея Навального «лохотроном». 

Таким образом он ответил на публикацию о дворце за как минимум 100 миллиардов рублей в Геленджике, который охраняют ФСО и ФСБ и над которым ограничены полеты воздушных судов.

Навальный уверен, что этот дворец по факту (но не формально) принадлежит Владимиру Путину и приводит множество аргументов в пользу этой версии вплоть до признания участвовавшего в строительстве человека. Политик уверен, что это акт коррупции экстраординарных масштабов. Песков говорит, что это неправда, и называет Навального «жуликом».

«Вчерашний материал, ничего нового там не представлено. Тема была вброшена четыре года назад. Неоднократно пытались использовать эти инсинуации, зачастую даже не обременяя себя хотя бы минимальными попытками не то что доказать, а что-то проиллюстрировать»,

— приводит слова Пескова радио «Маяк».

Под «что-то проиллюстроровать» представитель Кремля, предположительно, имеет в виду съемку территории дворца и прилегающих виноградников, хоккейного комплекса и виноделен с дрона, а также смоделированную компьютерной графикой схему здания, которая основывается на чертежах и фотографиях, выложенных строителями в соцсети.

«В конце этого чудесного материла указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги, — продолжает Песков. — Мне кажется, вот это главная задача подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого количества просмотров, подумайте 10 раз, прежде чем переводить деньги таким жуликам».

После публикации расследования ФБК уже пожертвовали 4,69 миллиона рублей. Об этом сообщил директор фонда Иван Жданов.

На YouTube за 21 час почти двухчасовое расследование посмотрели 20 миллионов человек. Первый миллион просмотров оно набрало за 55 минут.

Теги: #Навальный #Песков

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Фото: Global Look Press

Политика

"Не припомню такого": Смирнов указал на странность в ответе Пескова на расследование Навального
Ольга Михайлова // Скриншот т/к "Дождь"

Политика

Адвокаты Навального ответили на обвинения в неявке в инспекцию ФСИН
Политика
"Не припомню такого": Смирнов указал на странность в ответе Пескова на расследование Навального
Михаил Делягин: друзья Навального в Кремле сильнее друзей Путина
СМИ рассказали, почему Навальный опубликовал расследование про Путина сразу после ареста
"Путин попал в ловушку": юрист доказал незаконность ареста Навального. Что дальше?
Общество
Как в 1917 году: миллиардер Рыбаков предупредил о неожиданных событиях в России
Шаурма с репрессиями: за что гнобят владельца закусочной с именем Сталина?
"Скоро вы узнаете много нового": пресс-секретарь Навального выступила с загадочным заявлением
"Конец власти близок": Манский указал на признаки скорого падения режима в России
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Мы это все к чему? К тому, что педофилия, бесспорно, плохо. Но педоистерия, порождающая к тому же и самосуд, еще хуже. И к тому, что не стоит, на слово поверив первым попавшимся «жертвам», рваться этот самый самосуд вершить. Что стоило Санкину просто вызвать полицию? И жертве мало бы не показалось, и сам был бы на свободе. А так – история, где все потерпевшие

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Одна фотография прощания Юли с Лёшей сделала больше, чем вся телевизионная пропаганда. И это означает не просто конец двадцатилетнего этапа российской истории, а конец долгий, мучительный, унизительный, травматичный и отчаянно некрасивый. Мы, может быть, не заслужили другого, но от этого не легче

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Какие у меня лично экономические ожидания от 2021-го? Все зависит от того, как дальше будет развиваться пандемия. Никакого бурного роста я в 2021-м не жду, не вижу для него никаких факторов. Но, мне представляется, это среднеоптимистический вариант – нас ждет стагнация, барахтанье в болоте

Культура и ТВ
Ток-шоу Малахова и Борисова просят закрыть после скандала с Пугачевой
Погибшего Александра Колтового в шоу "Звезды сошлись" заменит "эксперт по продовольствию"
"Я здоров как бык": перед смертью Борис Грачевский отказался прививаться от коронавируса
Королева детектива изучала яды: почему не сбылась мечта детства Агаты Кристи?
Шоу-бизнес
"Меня всю трясет!": актрису Наталью Андрейченко задержала полиция в Мексике
Лазарев отдохнул на Бали с Мистером Пенисом: певец перестал скрывать роман?
"Лида – главная любовь моей жизни": Алибасов хочет вернуться к Федосеевой-Шукшиной
Отец Жанны Фриске поборется с Шепелевым за квартиру внука

Здоровье
Редактирование генов поможет защититься от слепоты
Мини-пиги помогут человечеству победить храп
Свежие эмбрионы чаще делают женщин матерями, чем замороженные
Ожирение наносит серьезный удар по психике подростков
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Иван Голунов//фото: Global Look Press
"Правдоруб Голунов – это, блин, миф": обидчики журналиста устроили фарс в суде
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press; в статье: Дмитрий Соколов, соцсети
"Ангелы" с Рублевки: за империей фигурного катания Плющенко стоят Собянин и Ротенберги
Фото: Агентство «Москва»
Жириновский "на подсосе" у государства: как ЛДПР разбрасывается бюджетными миллиардами
10 прибрежных метров... чужие тут не пройдут // Фото в статье: Экологическая вахта по Северному Кавказу, скриншоты с видео
Люди без берегов: смогут ли жители Геленджика искупаться на пляже у "дворца Путина"
Фото в статье: Дмитрий Соколов, скриншоты "Первый канал"
Тесные теремки: появились фото коттеджей Плющенко для Трусовой и Косторной
Анна Банщикова в сериале "Ищейка" // Фото в статье: личный архив актрисы
Анна Банщикова о съемках пятого сезона "Ищейки":
"Лицо замерзало так, что я не могла говорить!"
Константин Райкин // фото в статье: Global Look Press
Константин Райкин:
Как можно не проходить в школе "Архипелаг ГУЛАГ"? Это же как прививка!
Алексей Ягудин, Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе в шоу "Я почти знаменит"//фото в статье: "Первый канал", Максим Ли
Жанна Бадоева:
В шоу талантов я была бы самой бездарной участницей
Михаил Веллер // фото в статье: Андрей Струнин
Михаил Веллер:
Западу сломали не хребет, а мозги
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Радзиховский о возвращении Навального:
Если не посадят, значит, его власть больше власти Путина
Юлия Началова // фото: Global Look Pres
"Юля хотела много детей!" Друг Началовой рассказал о ее неудачных попытках стать мамой
Эрика Куталия // Фото в статье: Instagram
"Продай свои пальцы!": дочь Урганта в США осталась без денег
Борис Грачевский // фото: Global Look Press
"Грачевский изнывал от диких болей": стало известно о мучениях основателя "Ералаша"
Филипп Киркоров // фото: Global Look Press
"Молчи лучше!": Киркоров поставил домбработнице Люсе ультиматум
Ольга Мигунова // стоп-кадр: YouTube
"Срывают маски и кричат": ученица Мессинга рассказала об ужасах "красной зоны"
Фото: Global Look Press
Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат // скриншот YouTube
Жертва "Системы"
Алексей Спиридонов // фото: соцсети
Дед Мороз для старушек: в селе под Иркутском появился добрый водитель-волонтер
Пай Паулиньо де Огум Шороке // YouTube
Бразильский шаман: "Лекарство от коронавируса будет найдено в середине февраля"
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Время выбрано не случайно: Медведев указал на очень странный момент в возвращении Навального
^