"Путин, судя по всему, боится": Будущий госсекретарь США высказался о Навальном

Выступая на заседании комитета Сената США по внешней политике, кандидат на пост госсекретаря США от Джо Байдена Энтони Блинкен высказался на тему ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он заверил, что администрация Байдена это осуждает, а сам арест политически мотивирован.

Блинкен уверен, что Навальный является популярным в России политиком, у которого есть большая поддержка среди населения, а действия, направленные на борьбу с ним, демонстрируют страх президента Владимира Путина перед политической конкуренцией с оппозиционером.

«Удивительно, насколько [президент России] Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Я думаю, это говорит о многом. Я думаю, господин Навальный — голос миллионов россиян. Их голос должен быть слышен в России», — считает он.

«Мы решительно осуждаем попытки приглушить этот голос, заставив замолчать Навального. Мы уже говорили об этом и продолжим это делать», — заявил будущий госсекретарь США (трансляцию вел PBS).

Напомним, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверял, что Путин не боится Навального. До этого Песков настаивал, что Путин «не бьется в истерике».