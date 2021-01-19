Песков заверил, что Путин не боится "пациента" Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нет никаких противоречий в том, что «пациента» Алексея Навального задержали в аэропорту по прибытии из Германии, хотя на лечение в клинику «Шарите» его лично отпустил Владимир Путин.

«Вы знаете, что в то время, когда он являлся в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал. И проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того, как непосредственно госпиталем Charite было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Когда Пескову напомнили, что клиника заявляла о реабилитационном курсе, длящемся до января, он сослался на то, что этот вопрос будут разбирать в суде.

Также он отметил, что в России за год происходит порядка 18 тысяч нарушений условного срока и кейс с Навальным всего лишь входит в их число.

Также пресс-секретарь президента заверил, что Владимир Путин не боится Навального. «Это, конечно же, полная ерунда», — сказал Песков.