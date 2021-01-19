Самарского полицейского арестовали за передачу данных об "отравителях Навального"

В Самаре под домашний арест заключен старший лейтенант ОП №6 Кирилл Чупров. РБК со ссылкой на свои источники отмечает, что против сотрудника МВД заведено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно данным издания, дело против полицейского было возбуждено 29 декабря. Предполагается, что Чупров воспользовался базой данных «Розыск магистраль», где собрал материалы о передвижении лиц, которые упоминаются расследовании Bellingcat об «отравителях Навального». Силовика подозревают в передаче этих данных третьим лицам.

Утверждается, что для аресту предшествовал приезд в Самару сотрудников из центрального аппарата ФСБ. А само дело сопровождается под контролем УФСБ Самарской области.

Вычислить полицейского удалось по истории запросов в «Розыск магистраль». Также известно, что ведется внутренняя проверка в отношении еще одного сотрудника отдела полиции №6.