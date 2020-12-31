Bellingcat выложил "сырые" данные поездок предполагаемых отравителей Навального

Главный расследователь Bellingcat по делу об отравлении Алексея Навального Христо Грозев опубликовал в своем Twitter все имеющиеся у них сведения о передвижениях 10 сотрудников специальной группы НИИ-2 ФСБ РФ, которые, предположительно, разрабатывали и исполняли операцию по убийству Алексея Навального через отравление запрещенным химическим оружием.

Грозев предупредил, что удалил лишь записи о двух полетах, публикация которых может привести к срыву расследований, проводимых журналистами сейчас.

Информация о передвижениях сотрудников ФСБ выложена в формате Google Sheets и доступна любому желающему. Также Грозев предложил коллегам-журналистам оставлять комментарии, если они обнаружат «интересные совпадения». К тому же призвал и сам Алексей Навальный:

«Это отличная, интересная и очень полезная работа для любого журналиста или просто дотошного человека, любящего поработать с данными. Таблица поездок группы убийц-отравителей из ФСБ. Ищите совпадения с таинственными необъяснимыми смертями».

На момент публикации новости Sobesednik.ru не смог подробно проанализировать содержимое файла из-за слишком высокой нагрузки, связанной с большим количеством посетителей.

Как пишет Грозев, данных о передвижениях Навального в файле нет, потому что он не видит необходимости подтверждать уже доказанный материал. Для их публикации он предложил обратиться непосредственно к политику.