"Путин слаб и всего боится": депутат Европарламента сделала громкое заявление

Практически сразу после задержания известного российского оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после длительного лечения и реабилитации в Германии, политики многих стран и крупные западные издания выступили с осуждением действий российских властей и потребовали освободить популярного блогера.

Между тем федеральный центр, похоже, вообще не собирается обращать на все эти призывы никакого внимания, а потому всячески демонстрирует готовность идти до конца. Чего стоит первое судебное заседание Химкинского суда, организованное в выездном формате прямо в УВД Химок, куда Навальный был доставлен практически с борта самолета. Впрочем, европейские политики на этом фоне лишь усиливают свою риторику в отношении Кремля и лично президента Владимира Путина.

Так, депутат Европарламента Раса Юкнявичене в интервью «Радио Свобода» [СМИ признано иностранным агентом] отметила, что глава российского государства своими действиями демонстрирует слабость. Причем, по ее словам, дело не только в истории с Навальным.

«Мы видим, что ситуация в России становится другой. Путин тоже другой: как бы он не старался выглядеть сильным человеком, которому никто не может сказать отпустить Навального или не отпустить, он слабеет. Путин слабеет.

Он проиграл выборы даже в Молдове, где открыто поддерживал Додона. Путин потерял большинство украинцев и их поддержку. Сейчас он становится все более токсичным в Беларуси.

Я думаю, что он боится, Путин сильно боится в своем бункере того, что происходит вокруг России», – заявила Раса Юкнявичене.