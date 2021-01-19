"Шаблоны Путина сломаны": Илья Яшин рассказал, почему Навальный будет следующим президентом РФ

Об Алексее Навальном сегодня говорят едва ли не из каждого утюга. Впрочем, ситуация вполне объяснимая, особенно если учитывать то «представление», которое в рамках задержания и ареста оппозиционера устроили «организаторы». Отчасти в числе этих «организаторов» вполне может числиться и имя самого Алексея Навального, который, очевидно, понимал, что по его возвращении в Россию подобный сценарий является одним из наиболее вероятных.

Как бы там ни было, о ситуации с Навальным говорят и в России, и за ее пределами. Западные политики осуждают Кремль и требуют отпустить популярного блогера, крупные европейские СМИ снова пишут о нарушении прав человека и выражают обеспокоенность в связи с происходящим. Однако все они говорят об одном и том же. Куда интересней и насыщенней на этом фоне выглядят заявления ближайших соратников Алексея Анатольевича. К примеру, довольно подробно о событиях последних двух дней высказался оппозиционный политик Илья Яшин на своем авторском Youtube-канале, отметивший, что в происходящем он видит не только попытку быстро посадить Навального, но еще и яркое проявление его личных качеств, вроде «последовательности и упертости». В связи с этим, добавляет Илья Яшин, он убежден, что следующим президентом России точно станет Алексей Навальный.

«Навальный сдержал обещание и вернулся в Москву. Российские власти этому явно не рады: с конца прошлого года они всячески давали понять, что оппозиционера на Родине не ждет ничего хорошего. Ему практически прямым текстом говорили: "если вернешься, мы тебя посадим". Для того, чтобы вернуться в Россию в такой ситуации, требуется незаурядное мужество. Просто представьте: спецслужбы пытаются тебя убить, ты чудом выжил, теперь тебе угрожают тюрьмой, и ты все равно берешь билет и летишь домой. Такое решение Навального сломало все шаблоны, которые были в голове у Владимира Путина. Возвращение Навального сопровождалось настоящей истерикой власти: Внуково перевели едва ли не на военное положение, окружив автозаками, по залу аэропорта бегали бойцы ОМОН и, в конце концов, самолет в последний момент развернули из Внуково в Шереметьево, что создавало определенные риски безопасности для пассажиров самолета.

После этого Навальный был официально арестован решением суда, причем заседание проходило прямо в отделе полиции, куда приехала судья… Так или иначе, Навальный за решеткой. Я знаком с ним 20 лет, мы долго работали в одном кабинете. Много лет я наблюдал упертость и последовательность Навального, его уверенность в своей правоте и собственных силах, и всегда понимал: у Алексея большое политическое будущее. Но именно теперь у меня появилась уверенность, что однажды Навальный станет президентом России. От большинства политиков его отличает готовность идти до конца за то, во что он верит. Именно такие люди в итоге и побеждают. В истории много примеров, когда дорога во власть идет через тюрьму: Нельсон Мандела, Лех Валенса. Я искренне желаю Навальному выжить и не сломаться на этом пути, чтобы встать в один ряд с великими.