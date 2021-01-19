"Надеюсь, я ошибаюсь": Жанна Немцова дала прогноз по делу Навального

Еще несколько дней тому назад обозреватели крупных СМИ и политологи лишь пытались прогнозировать, чем может обернуться возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию и как именно Кремль может поступить с опальным блогером, который почти полгода находился в Германии после истории с отравлением. Версии в данном случае были совершенно разными, как негативными, так и позитивными.

Впрочем, стоило самолету с Навальным на борту войти в российское воздушное пространство, все позитивные прогнозы рассыпались, а негативные еще и усугубились – настолько быстро власти провернули трюк с задержанием и арестом оппозиционера. В ближайший месяц Алексей Анатольевич пробудет под арестом, а суд над ним назначен уже на 2 февраля, и гадать, чем именно он закончится, вероятно, нет никакого смысла. К примеру, как считает Жанна Немцова, очевидным стал тот факт, что ситуация для Навального будет развиваться исключительно по неблагоприятному сценарию. С таким заявлением она выступила в интервью телеканалу «Дождь».

Жанна Немцова в эфире "Дождя"

«Я не удивлена, что ситуация с Алексеем Навальным развивается именно таким образом. Я очень переживаю за Алексея и его семью. Подобное состояние у меня было, когда я узнала о его отравлении. Для меня Навальный не только политик, но и друг. Как будет развиваться ситуация? Я думаю, что она будет развиваться по самому неблагоприятному сценарию: сегодня адвокат Алексея Ольга Михайлова сказала о том, что суд назначен на 2 февраля и, вероятнее всего, условный срок Навального заменят на реальный, после чего он отправится за решетку и проведет несколько лет в тюрьме. Я надеюсь, что я ошибаюсь», – рассказала Жанна Немцова.