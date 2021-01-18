Посол США в России: Власти РФ несут всю ответственность за безопасность Навального

Американский посол в России Джон Салливан заявил, что задержание оппозиционного политика Алексей Навального вскоре после его возвращения носит «глубоко политизированный характер».

Он заверил, что за тем, как власти обращаются с политиком, будет следить всё мировое сообщество и что «российское правительство несет ответственность за его здоровье и безопасность».

Также глава дипмиссии повторил тезисы госсекретаря США Майка Помпео о том, что «уверенные лидеры» не нуждаются в преследовании оппозиции или незаконном использовании власти ради «актов насилия или неправомерных задержаний» над своими критиками. Г-н Салливан не сомневается, что задержание Навального является атакой на оппозицию и гражданское общество в целом.

«Российский народ, как и народы других стран мира, заслуживает правительства, которое поддерживает открытый обмен идеями, прозрачное и подотчетное управление, справедливое и равное обращение в соответствии с законом, а также и возможность осуществлять свои права, не опасаясь преследования», — заявил он.