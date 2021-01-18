"Такого не было десятилетия": Кирилл Мартынов рассказал, что у Навального есть план действий

Возвращение известного российского оппозиционера Алексея Навального в Москву обернулось, как ожидали многие эксперты, задержанием прямо у трапа самолета. Более того, теперь, как считают наиболее негативно настроенные политологи, популярный блогер находится в полной зависимости от того, какое решение в отношении его будущего примут в Кремле.

В то же время, события, произошедшие в минувшее воскресенье на фоне прилета Алексея Анатольевича в Россию, многие уже сравнили по масштабу с возвращением настоящего лидера, которому по плечу консолидировать разрозненные силы национальной оппозиции. Более того, многие теперь ожидают от Навального приведения в действие плана, которые должен был быть подготовлен им и его командой перед вылетом из Германии. Об этом российский философ, политолог и публицист Кирилл Мартынов рассказал в интервью RTVI.

«События вокруг возвращения Навального действительно похожи на возвращение лидера, по крайней мере, национальной оппозиции. Таких политических событий, такой политической картины в России не было, наверное, не последние годы, а последние десятилетия.

Я думаю, что сейчас команда Навального и, в первую очередь, он сам должны реализовать сценарий, на который они надеялись, когда Навальный объявил о своем возвращении в Россию.