Рискует потерять все: Илья Яшин о тюрьме для Путина и его шансах на спокойную старость

В рамках обсуждаемого вот уже не первый год транзита власти в России большое количество политологов в буквальном смысле перестали обращать внимание на все попытки Кремля создать новые механизмы для сохранения действующего президента Владимира Путина у власти, считая их отвлекающими маневрами. Напротив, некоторые эксперты все убедительней заявляют о том, что транзит власти, если не начался, то может быть запущен в ближайшие месяцы.

Именно этим обстоятельством они объясняют уже обозначенные федеральным центром кадровые перестановки, которые запланированы едва ли не во всех ветвях власти, именно с ним принято связывать и запущенный Кремлем процесс тотального перераспределения властных полномочий.

Более того, довольно оживленную дискуссию вызвал законопроект о расширении гарантий безопасности для бывших президентов России, который не так давно был внесен на рассмотрение Государственной думы. В определенных кругах сразу же заговорили о том, что Владимир Владимирович фактически готовит плацдарм для будущей отставки, желая таким образом получить максимальные гарантии неприкосновенности в случае ухода с президентского поста. А оппозиционеры, позиции которых на фоне транзита и провальной политики федерального центра продолжают усиливаться, уже открыто обсуждают юридические и этические аспекты вопроса, рассказывая о том, грозит ли нынешнему главе государства юридическое преследование в будущем.

К примеру, как отметил недавно известный российский оппозиционный политик, глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин в беседе с блогером Адисом Маммо, именно из-за опасений потерять свободу президент Путин всеми способами старается сохранить за собой власть в стране. По утверждению Яшина, подобное поведение Владимира Владимировича – прямое следствие особенностей действующей политической системы в России. Между тем, убежден он, если Путин мирно откажется от власти, оппозиции все же стоит гарантировать ему своего рода амнистию.

Илья Яшин // фото: скриншот YouTube

«Почему Владимир Путин не отдает власть? Почему он не решиться уйти на пенсию и получать удовольствие от жизни на морском берегу на вилле? Это проблема любого диктатора. Все, что у тебя есть — все твои деньги, все твои возможности — гарантируются исключительно политической властью. Теряешь политическую власть — рискуешь потерять все, в том числе и свободу.

Пока ты у власти, у тебя безграничные возможности, ты купаешься в роскоши, тебе пожимают руку мировые лидеры, народ перед тобой склоняется, но как только ты теряешь власть, у тебя нет шанса прожить спокойную старость. Либо ты у власти, либо в тюрьме.

По-хорошему такая ситуация решается переговорами: допустим, Путин решил уйти и уехать на виллу проживать старость в тихой, спокойной и комфортной обстановке, но кому бы вы, будучи на месте Путина, сейчас поверили? Какие гарантии его бы удовлетворили? И, самое главное, кто мог бы дать такие гарантии? Но если посмотреть риторику того же Навального, то он говорит: "да, конечно, есть такие жулики, которых надо сажать, но если Путин мирно откажется от власти, мы можем гарантировать ему амнистию". Это абсолютно обсуждаемый вопрос, хотя, конечно, амнистии для Путина абсолютно не хочется. За его плечами столько совершенных дел, что амнистии не хотелось бы. Я поддержал бы амнистию в случае, если на чаше весов стоял бы мир в стране и отсутствие гражданской конфронтации», – заявил Илья Яшин.