Кремль опроверг информацию о том, что "Путин бьется в истерике"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не испытывает никаких эмоций относительно возбужденных против оппозиционного политика Алексея Навального уголовных дел. По версии Кремля, Путин испытывает чувства исключительно вопросы государственного управления.

«У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня», — приводит «Медуза» комментарий Пескова для «Коммерсант FM». Он также добавил, что главе государства докладывают об уголовных делах, но в «установленном порядке». Обо всех делах «в отношении того или иного гражданина Российской Федерации» президенту не сообщают.

При этом на комментарий Навального по поводу нового дела о растрате пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (признан российскими властями «иностранным агентом»), возбужденного Следственным комитетом, в котором политик сказал, что «Путин, похоже, просто бьется в истерике», Песков дал однозначное опровержение: «Вы знаете, Путин не бьется в истерике», — заверил официальный представитель Кремля, добавив, что вместо этого он работает и поздравляет коллег с Новым годом.

Дополнение. Увидев опровержение, пришедшее из Кремля, Алексей Навальный ответил и на него: «Очевидно, что истерика гораздо сильнее, чем мы предполагали», — написал он.