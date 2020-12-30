Навальный назвал "путинской истерикой" очередное уголовное дело против него

Следственный комитет возбудил в отношении оппозиционера Алексея Навального очередное уголовное дело. На этот раз политика обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 УК РФ) с донатами, которые ему присылали люди. Сам Навальный уверен, что это «путинская истерика».

По данным СК, из 588 миллионов рублей, собранных Навальным, 356 миллионов были потрачены «на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)»: «Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — заключает СК.

«Надеюсь, что экспертизой по делу занимался центр криминалистики ФСБ», — комментирует сообщение ведомства оппозиционер, намекая на связь с его недавним расследовании о его предполагаемых отравителях, которые, как из него следует, работают именно в этой структуре ФСБ.

«Бункерный дедушка, очевидно визжал там так, что СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь (...) Повторюсь: спрогнозировать это было несложно. Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин», — полагает г-н Навальный.

Политик также отмечает, что уголовное дело о попытке его убийства так и не возбуждено, на его соратников продолжается давление, в том числе через уголовные преследования, а сам он не намерен молчать: «Россия должна быть свободна от воров-оккупантов и их приспешников в погонах», — считает критик Кремля.

В Фонде борьбы с коррупцией [организация признана иноагентом] также уверены: заявление СК о мошенничестве с донатами опровергает известный тезис прокремлевских СМИ и официальных политиков, что Навальный получает не пожертвования от людей, а живет на деньги американских спецслужб.

Днем ранее ФСИН угрожала отправить Навального в колонию на 3,5 года, если он не явится к ним из-за закачивающегося сегодня условного срока по делу «Ив Роше», которое ЕСПЧ признал политически мотивированным. Навальный был в Германии и не явился — реакции от ФСИН пока не последовало.