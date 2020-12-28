Ролик Навального со звонком "отравителю" стал самым популярным за неделю

По данным видеохостинга YouTube, видео, на котором оппозиционный политик Алексей Навальный звонит предполагаемому члену спецгруппы отравителей из НИИ-2 ФСБ России Константину Кудрявцеву, стало самым популярным за прошедшую неделю среди российского сегмента. С 21 по 28 декабря его посмотрели 20,85 миллиона человек, что в пять раз больше, чем у развлекательного ролика, занявшего второе место (4 млн просмотров).

На третьем месте тот же диалог Навального с Кудрявцевым, но полная его версия без монтажа. Она была выпущена на канале «Навальный LIVE» и набрала 1,9 миллиона просмотров. Основное видео было залито на канале «Алексей Навальный», где выходят расследования политика.

Всего тема этого звонка фигурирует в рейтинге 20-ти самых популярных роликов за неделю четыре раза. На 14-м месте с 1,75 миллиона просмотров кусок эфира телеканала «Дождь» под названием «Кремль и ФСБ комментируют разговор Навального с Кудрявцевым. Соратников Соболь судят в Москве», а на 19-м месте с 680 тысячами просмотров видео Deutche Welle «Запад в шоке от звонка Навального возможному отравителю из ФСБ: ждать ли Путину санкций?»

Если исключить отравление Навального, на общественно-политическую тематику в рейтинге было только одно видео — интервью бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского украинскому журналисту Дмитрию Гордону, шутка про барак из которого широко разошлась в интернете. Ролик занял 9-ю позицию в рейтинге (хотя некоторые видео выше в списке набрали меньше просмотров). Его посмотрели 3,25 миллиона человек.