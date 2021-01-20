"Лучшая тюрьма" для "спецконтингента": как Навальный сидит в "Матросской тишине"

Правозащитница Анастасия Гарина рассказала об условиях содержания Алексея Навального в СИЗО.

Ближайшие две недели Алексей Навальный проведет в спецблоке СИЗО «Матросская тишина». После окончания карантина его переведут в общую камеру. В «Матросской тишине» оппозиционер ожидает суда, который должен принять решение по его делу. Навальный нарушил требования условного приговора по делу «Ив Роше», не отмечался с момента отравления, и теперь условный срок могут заменить реальным.

Спецблок «Матросской тишины» в народе известен как кремлевский централ. Хотя СИЗО №1 и спецблок (расположен на верхних этажах) находятся в одном здании — это два разных учреждения ФСИН. СИЗО №1 входит в структуру московского УФСИН, спецблок имеет федеральное подчинение.

– Там сидит спецконтингент. В основном это либо яркие политические персоны, либо люди, которые обвиняются в масштабных экономических преступлениях, – объясняет Анастасия Гарина, член ОНК Москвы с 2016 по 2019 год.

По словам правозащитницы, с точки зрения быта в спецблоке условия содержания лучше, чем в других московских СИЗО, его можно даже привести как пример лучшей тюрьмы. Там нормальный ремонт, стены выкрашены в бежево-розовый цвет, в общих камерах сидят по два-три, максимум четыре человека.

Правда, в спецблоке невозможно пользоваться мобильной связью, и обойти это правило нельзя — контроль строгий.

– Вы там не увидите дырки в полу вместо туалета, скорее всего это будет нормальный санузел, которым можно пользоваться, нет плесени на стенах. Но условия содержания – это еще и желание или нежелание руководства решать проблемы сидящих, – отмечает Анастасия. – В тюрьме у человека возникает много проблем, на которые в обычной жизни мы даже не обращаем внимания, а сразу решаем. Если нужны таблетки от головной боли – идем в аптеку, в СИЗО так просто не получится.