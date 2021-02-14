"10 человек в год": Убийства у отравителей из ФСБ поставлены на поток – Грозев

Расследователь Bellingcat Христо Грозев, изучавший отравление политика Алексея Навального, в котором, предположительно замешаны сотрудники НИИ-2 ФСБ России, а также другие загадочные смерти активистов и политиков, полагает, что люди из Второй службы ФСБ следят за десятком людей в год, что означало бы, что убийства носят «индустриальный характер».

«Они работают не в каком-то точечном режиме. Они работают на индустриальном режиме. У них есть списки, они ведутся там в какой-то номенклатуре… Наша оценка о том, за каким количеством людей они следят и готовят что-то, — это примерно 10 разных человек в год. Если не это, то я не знаю, что можно назвать индустрией убийств», — пояснил он в эфире «Эха Москвы» (цитата по Znak.com).

Напомним, что кроме расследований по производству «Новичка» и отравлению Навального Bellingcat и The Insider ранее также указали на связь упомянутых в деле оппозиционера оперативников со слежкой за другими политическими активистами и политиками. Среди них оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший, которого травили дважды (оба раза неудачно), а также три успешных предполагаемых убийства правозащитника Тимура Куашева (Нальчик, 2014 год), активиста движения «Единство» Руслана Магомедрагимова (море Каспий, 2015 год) и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева (поезд Тамбов – Москва, 2019 год).

По словам Грозева, бывшие российские силовики, уехавшие на пенсию в Европу, пояснили ему, что «Новичок» не могли выдать просто так даже сотрудникам НИИ-2 ФСБ. Для этого, как они объясняют, нужно также одобрение ФСО: «Это чисто из внутренней безопасности самого господина президента — нельзя, чтобы ФСБ сами работали с такими химическими веществами», — пересказывает Грозев.