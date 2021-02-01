Медведев: Навальный не умер, а значит расследовать покушение неуместно

Экс-президент, экс-премьер министр России Дмитрий Медведев, занимающий пост замглавы Совбеза, полагает, что расследовать отравление оппозиционного политика Алексея Навального нет смысла, так как тот жив, а если бы и решили — Германия не предоставила нужные данные.

«Как я понял, недавно он [Навальный] сказал, что он [Навальный] здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», — пояснил Медведев журналистам (цитата по ТАСС).

Однако в случае, если попытка убийства главного оппонента власти на территории России все же привлечет внимание правоохранительных органов, расследование все равно устроить не удастся, потому что для этого «российская сторона должна получить данные о его здоровье», а их «не дают». «Если они будут получены, тогда можно принимать какие-то процессуальные решения», — заявил он.

Напомним, что Германия дала ответы на официальный запрос Генпрокуратуры РФ, однако в ведомстве сочли, что им предоставленной информации для возбуждения уголовного дела недостаточно. ФРГ не предоставила данные о состоянии здоровья Навального и не опросила лечивших его врачей, объяснив это тем, что сам политик не дал согласия на предоставление его медицинских данных. Кроме того, Германия настаивает, что у России и так есть образцы Навального, полученные ещё в омской больнице.

Отметим, что Навальный не раз обвинял Медведева в коррупции. Фильм-расследование «Он вам не Димон» про Медведева набрал почти 40 миллионов просмотров и спровоцировал массовые митинги в 2017 году. Рекорд этого фильма по просмотрам пока побил только фильм о «дворце Путина», в котором, как писала «Медуза», впрочем, также есть «Димина дача», возведенная во времена президентства Медведева. Кому принадлежит коттедж на самом деле, неизвестно.