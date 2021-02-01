Медведев: Россия отключится от интернета, если "у кого-то совсем снесет голову"

Экс-президент, экс-премьер министр России Дмитрий Медведев, который сейчас работает замглавы Совбеза, заверил, что нет никаких препятствий, чтобы отключить россиян от глобального интернета, ограничив их только рунетом. Но это, по его словам, нежелательно.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», — поясняет он в интервью (цитата по ТАСС).

Преемник и предшественник Владимира Путина заверил, что отключать глобальный интернет никто не будет, но «если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти». Он отмечает, что это всего лишь запасной план, но «ключик» от глобальной сети находится в США.

При этом Медведев добавляет, что отключение России от Сети вызовет большие проблемы, однако это будет плохо и для западных стран, которые потеряют возможность доносить свою позицию: «У нас ведь действуют все социальные сети, мы с вами об этом только что говорили, мы никого не блокировали и не замедляли».

В качестве примера чиновник приводит Китай, где интернет автономный, «и они абсолютно легко это переживают».