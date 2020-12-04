Дмитрий Медведев лишился квартиры

С началом пандемии экономический кризис затронул не только простых россиян. Даже экс-президент и экс-премьер Медведев остался без своей шикарной квартиры в элитном жилом комплексе «Золотые ключи — 1». Между прочим, роскошный был пентхаус (365 квадратных метров под самой крышей), даром что лестничную клетку Дмитрий Анатольевич делил с не самым бедным акционером АФК «Система» Александром Лейвиманом. Но, как уже было сказано, кризис, кризис.
Сегодня сайт Росреестра квартиру Медведева не находит вообще (ни по адресу, ни по кадастровому номеру). Как будто и не было ее вовсе. Вот только, по данным «Собеседника», квартира еще цела. И не только цела, но и по-прежнему принадлежит бывшему хозяину. Просто он таким образом решил спрятать свое право собственности от посторонних. А может, и не только свое право, но и того, кто владел пентхаусом до него.
Как выяснил «Собеседник», свою спрятанную квартиру Дмитрий Медведев получил в августе 2000 года от компании «Ллойдис». Занималась она оптовой торговлей мебелью и давно уже не существует, но вот что занятно: телефон и факс фирмы одновременно были записаны еще и на другое юрлицо, зарегистрированное как раз по адресу «Золотых ключей». Речь идет о Фонде правовой поддержки политических, экономических, культурных и социальных программ с говорящим названием «Медведь».
Чем занимался все эти годы связанный с квартирой Медведева «Медведь», равно как и его уже ликвидированная дочерняя благотоврительная организация «Милосердие 2000», неизвестно: положенные отчеты в Минюст обе НКО не подавали. Зато известно, что президентом и соучредителем «Медведя» в ЕГРЮЛ указан бывший депутат Госдумы Башир Кодзоев, давний друг небезызвестного Артема Чайки, отца которого (недавнего Генпрокурора) в бытность Медведева у власти было невозможно, несмотря на все скандалы, потопить.
Словом, не зря Дмитрий Анатольевич спрятал от любопытных глаз свою квартиру. Чайка, конечно, не уточка, но ведь узнают еще и о такой их связи злопыхатели, вдруг все равно заклюют.