Дмитрий Медведев лишился квартиры

С началом пандемии экономический кризис затронул не только простых россиян. Даже экс-президент и экс-премьер Медведев остался без своей шикарной квартиры в элитном жилом комплексе «Золотые ключи — 1». Между прочим, роскошный был пентхаус (365 квадратных метров под самой крышей), даром что лестничную клетку Дмитрий Анатольевич делил с не самым бедным акционером АФК «Система» Александром Лейвиманом. Но, как уже было сказано, кризис, кризис.

ЖК «Золотые ключи — 1» // Фото: cian.ru

Сегодня сайт Росреестра квартиру Медведева не находит вообще (ни по адресу, ни по кадастровому номеру). Как будто и не было ее вовсе. Вот только, по данным «Собеседника», квартира еще цела. И не только цела, но и по-прежнему принадлежит бывшему хозяину. Просто он таким образом решил спрятать свое право собственности от посторонних. А может, и не только свое право, но и того, кто владел пентхаусом до него.

Как выяснил «Собеседник», свою спрятанную квартиру Дмитрий Медведев получил в августе 2000 года от компании «Ллойдис». Занималась она оптовой торговлей мебелью и давно уже не существует, но вот что занятно: телефон и факс фирмы одновременно были записаны еще и на другое юрлицо, зарегистрированное как раз по адресу «Золотых ключей». Речь идет о Фонде правовой поддержки политических, экономических, культурных и социальных программ с говорящим названием «Медведь».

Чем занимался все эти годы связанный с квартирой Медведева «Медведь», равно как и его уже ликвидированная дочерняя благотоврительная организация «Милосердие 2000», неизвестно: положенные отчеты в Минюст обе НКО не подавали. Зато известно, что президентом и соучредителем «Медведя» в ЕГРЮЛ указан бывший депутат Госдумы Башир Кодзоев, давний друг небезызвестного Артема Чайки, отца которого (недавнего Генпрокурора) в бытность Медведева у власти было невозможно, несмотря на все скандалы, потопить.

Словом, не зря Дмитрий Анатольевич спрятал от любопытных глаз свою квартиру. Чайка, конечно, не уточка, но ведь узнают еще и о такой их связи злопыхатели, вдруг все равно заклюют.