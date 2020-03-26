Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля

Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Елена Малышева / фото: скриншот с Youtube

Елена Малышева объяснила, как спасти наличные деньги от коронавируса
Кадр из фильма "Керосин" // Фото в статье: скриншот с YouTube

"Керосин": социальная сказка о тяготах и радостях забытого поколения
Бадаевский завод // Фото в статье: Агентство "Москва", соцсети

Историческая Москва: Сохранять нельзя сносить
Global Look Press

Потапенко: Неделя отдыха – вещь хорошая. А кто ее оплатит? Умирающий бизнес?
Global Look Press

На заболевшей Грете Тунберг пиарятся российские "зеленые"
Светлана Хоркина // Global Look Press

"Мы шли на золото": Латынина отчитала Хоркину, назвавшую перенос Игр карой миру
Фото: Depositphotos

Строители бункеров разочаровали богачей: убежища не спасут их от коронавируса
Фото: Depositphotos

Экономист о кризисе: Правительству надо срочно спасать малый бизнес
Фото: Depositphotos

Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
Global Look Press

Умерла Инна Макарова – последняя комсомолка "Молодой гвардии"
Алексей Гордеев // Фото: Global Look Press

Семейный хозяйственник: как будущий лидер "Единой России" бизнес родных лоббировал
В центре внимания
Валентина Матвиенко / фото: Global Look Press
Матвиенко отправила Нарусову домой, а Лысаков сам уехал на дачу
Мишустин отнимает у Медведева дачу: на землю экс-премьера позарились приставы
Болезненный ажиотаж. Как уберечь парацетамол от участи гречки

Новости дня

26 марта, четверг

[17:47]Baza: Полицейским в Москве запретили покидать город и выключать телефоны
[17:10]"Левада": 48% россиян не верят в эпидемию, а 59% данным о ней
[16:16]"Медуза": один из служащих аппарата правительства заразился коронавирусом
[16:15]ФСИН заверила в отсутствии зараженных COVID-19 в исправительных учреждениях
[15:55]Путин: Коронавирус лишь подтверждает необходимость поправок в Конституцию
[15:20]СМИ: двухстороннюю пневмонию у Льва Лещенко вызвал коронавирус
[15:03]По делу об убийстве семейной пары на рынке Калининграда привлекли полицейского
[14:54]Readovka.ru могут заблокировать из-за одной статьи про депутата Госдумы Саблина
[14:24]Путин признал "обрушение рынка нефти", пояснив, что экономика "ложится"
[13:56]Песков заявил, что в РФ нет эпидемии, но призвал готовиться к худшему сценарию
[13:49]В Петербурге устроили бесплатную выдачу антисептика – рядом выстроилась толпа
[13:24]Эксперт: слушать видеолекцию более 15 минут никто не будет, их нужно сокращать
[13:12]В Кемеровской области спасли застрявшую в ограждении детского сада косулю
[12:56]Ежегодное отключение воды в России не отменят, но могут сократить
[12:26]Мишустин намерен штрафовать россиян за "легкомыслие"
[12:13]Трегулова призвала сотрудников Третьяковки заняться написанием книг
[12:02]СК собрал группу для поиска фейков и непроверенных данных о коронавирусе
[11:24]Собянин и мэр Сочи призвали жителей других регионов сидеть в своих городах
[10:54]Московский зоопарк будет транслировать кормление зверей в рабочие дни
[10:48]Навальный счел поддельным больного, говорившего с Путиным в Коммунарке
[10:26]Таксистов, лишившихся работы из-за пандемии COVID-19, пригласили в Мосгортранс
[10:00]На МЦК произошел сбой из-за инцидента с пассажиром на станции "Угрешская"
[09:32]Кабмин запретил все регулярные и чартерные рейсы по международным направлениям
[08:59]Вывод войск Франции из Ирака и Лев Лещенко в реанимации: главное к утру 26 марта
[08:26]В Москве ожидается солнечная погода и до 13 градусов тепла
[07:52]В Магадане идет проверка после нападения собаки на шестилетнюю девочку
[07:27]Отпуск за рубежом в ближайшие месяцы планируют около 3% россиян

25 марта, среда

[20:54]В четверг озвучат новые ограничения в Москве в связи с эпидемией COVID-19
[19:43]Пациенты в возрасте 73 и 88 лет скончались в Москве от пневмонии при COVID-19
[17:52]Ученые: лекарства против коронавируса быстро не появятся
[17:41]КС согласился с мнением кандидатов в депутаты в Мосгордуму, но выборы не отменил
[16:58]Путин: ставка страховых взносов с зарплат снизится с 30 до 15% "в долгую"
[16:54]Путин обозначил список экономических и социальных мер в связи с эпидемией
[16:32]Путин: следующая неделя будет нерабочей с сохранением зарплаты
[16:25]Путин заявил, что голосование по Конституции будет перенесено из-за коронавируса
[16:19]Мигрантку, у которой не принимали ребенка в детдом, могут посадить на 15 лет
[15:29]Главврач Боткинской больницы: на лечение коронавируса в день нужно до 200 тысяч
[14:37]Собянин отменил льготный проезд в транспорте для пенсионеров и студентов
[14:28]Принц Чарльз переносит коронавирус в легкой форме
[14:01]На фоне коронавируса в Москве и Подмосковье на 27% снизилось число ДТП

Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля
Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби
Фото: Global Look Press
Варламов в Ярославле и коронавирус в Калуге: что обсуждали в Сети на этой неделе
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса
Как побороть детские страхи: подборка терапевтических рассказов

Мишустин отнимает у Медведева дачу: на землю экс-премьера позарились приставы

Политика
15:17, 26 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

Сразу после отставки Дмитрия Медведева с поста председателя правительства его подстерег удар, откуда не ждали. На сервисе, представляющем выписки из ЕГРН о владельцах недвижимости, появилась тревожная новость: напротив одного из земельных участков экс-премьера, которые он арендует, в графе «Арест и ограничения» появилась отметка «Возможны проблемы».

Прошло только два месяца с перестановок в Белом доме, и вот началось.

Речь идет об одном из двух участков Дмитрия Медведева (их общая площадь – 47 соток) в элитном поселке «Архангельское» неподалеку от одноименной усадьбы. Землю там чиновник взял в аренду у Российской Федерации еще в 2002 году на 49 лет, хотя так ничего на ней и не построил. До отставки Медведева в выписках из Росреестра стояло его имя, как арендатора. Участки он аккуратно декларировал, по всем правилам. Медведев же – он как бы честный.

Ну так вот. В данных на один из этих участков, площадью 15 соток, указано, что его собственник с 2002 года не поменялся. Во всяком случае, пока. Однако, из свежих выписок из Росреестра на бывшую землю Медведева имя собственника уже пропало. Эка невидаль. Засекретили?

Может и засекретили, но если открыть выписку на тот самый участок в 15 соток в текстовом редакторе, имя нового владельца уже можно прочесть – та же самая «Российская Федерация». И это уже проходили. Как известно, в последнее время так шифруют влиятельных владельцев пентхаусов и дворцов. Вот только здесь, видимо, не тот случай.

После имени собственника в выписке неожиданно оказался указан …его адрес: «125009, г.Москва, пер.Газетный, д.7, стр.1». По этому адресу расположено, на минуточку, Управление по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Кому особо важному и в насколько крупном размере задолжал арендатор Медведев, неизвестно (в реестре должников ФССП его имени нет), но в выписке из Росреестра указан не только юридический, но и электронный адрес виновника проблем экс-премьера — EUzhegova@ahml.ru. 

Домен ahml.ru принадлежит руководимому Виталием Мутко непубличному акционерному обществу «Дом.рф», которое через Федеральное агентство по управлению госимуществом контролирует правительство Михаила Мишустина. Что ж это получается, люди добрые! Мало того, что Мишустин лишил Медведева должности, так теперь и на землю позарился? 

А что! Неприкосновенности Медведева, конечно, никто не лишит, он ведь бывший не только премьер, но и президент (хотя и, скорее, в кавычках), а вот без порток, то есть без земли, оставить можно элементарно. Тем более, что помимо всего прочего «Дом.рф» выкупает у своих партнеров права требований по плохим кредитам, а Дмитрий Медведев свой кредит доверия давно исчерпал. 

Так что, если со своими кредиторами чиновник как надо не рассчитается, то своей дачи в Архангельском лишится на раз-два. Для начала — только ее, а там — как пойдет. Возможно, коту Дорофею и в самом деле придется «рвать когти».

Впрочем, возможен и вариант номер два. По какой-то хитрой схеме это не у Медеведева хотят отнять землю, а он сам решил прибрать ее к рукам: чтобы она перешла уже в полную его собственность и из арендованной государственной превратилась в его личную. 

Теги: #Медведев #Мишустин

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:
Валентина Матвиенко / фото: Global Look Press

Политика

Матвиенко отправила Нарусову домой, а Лысаков сам уехал на дачу

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Политика

Путин: Коронавирус лишь подтверждает необходимость поправок в Конституцию

Читать далее >

Global Look Press

Политика

Мишустин отнимает у Медведева дачу: на землю экс-премьера позарились приставы

Читать далее >

Политика
"Топор" на службе Елены Батуриной. Рейдерские технологии 90-х и бывшая "первая леди" Москвы
Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию
Оппозиционер Вишневский назвал депутатство Шнурова спецоперацией Кириенко
Терешкова №2: пианист Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина
Общество
Опрос: Чего вы больше боитесь – вируса или кризиса?
Озвучены новые предсказания Ванги: спасение от коронавируса придет из России
Всё, приехали: эксперт допустил отмену поездок внутри России из-за коронавируса
Третьяк не пропустит. Через границу
Колумнисты
Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Хорошо ли, когда отдельные коррупционеры становятся жертвами межвидовой борьбы? Хуже, чем в идеальном мире, но лучше, если бы такой борьбы не было. На идее, что органы власти должны грызться друг с другом, построены более демократичные, чем наш, режимы

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Пока Россию не накрыло, это больше напоминает анекдот про пожар в гостинице: «Воды! Воды!» – «А в 13-й номер шампанского!» Если ставка на каникулы не сработает, Россия проиграет дважды: и в экономическом, и в эпидемиологическом смысле

Радзиховский Леонид

Радзиховский
Леонид

публицист

Фильм ТАСС отражает представление Путина и других наших начальников о реальности и добром народе. Это барское, чванливое, снисходительное отношение к народу. Народ у них терпеливый, любит барина, но вот он кое-чего недопонимает, но «мы ему объясним»

Культура и ТВ
Скандал во МХАТ: Домогаров ушел, узнав, что получает меньше Высоцкой
Культура ушла в онлайн. Как долго музеи и кинозалы смогут быть виртуальными?
"Мы уже потеряли 50 млн рублей": Сергей Маковецкий просит Путина помочь актерам
Дибров изменил правила "Миллионера" и лишил Гришаеву подсказки зала
Шоу-бизнес
Первая жертва самоизоляции: Анфиса Чехова призвала россиян ковырять в носу
"Станет видно, кто есть кто": знаменитости о личном опыте карантина
Сабина Пантус: Сначала думала отказаться от "На самом деле"
Тимур Родригез бегал по лесу в чем мать родила

Здоровье
Стало понятно, как реагируют на антибиотики пары бактерий
Дефицит веса при диабете намного повышает риск туберкулеза
Стратегия трех компонентов наиболее эффективна против эпидемии COVID-19
Ученые: реальная смертность от коронавируса была завышена в три раза
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Недвижимость
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Когда будет 100 метров на семью?
Фото: Global Look Press
А Зорькин здесь тихий: какой компромат есть у Путина на председателя КС
Global Look Press
Радзиховский: Выступление Путина – банальный популизм и возмутительное безумство
Фото: Global Look Press
Ключик к сердцу каждого. К рекламе поправок в Конституцию подключили таргетинг
Старый и новый памятники маршалу Жукову / фото в статье: Depositphotos, Агентство «Москва»
Дочь Георгия Жукова: Демонтаж и распил памятника отцу – это афёра!
Фото: Global Look Press
Письма в пустоту: научная и культурная элита высказалась против обнуления
Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова:
Проблема России — неспособность найти мирный способ передачи власти
Фото: instagram
Регина Тодоренко:
Вся моя жизнь – безбашенные путешествия
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Global Look Press
Шукшина отругала Патриарха Кирилла и поблагодарила Бога за эпидемию коронавируса
Фото: Global Look Press
Ребенок Петросяна мешает Дубовицкой работать над новой программой
Любовь Успенская / фото: Instagram
Успенская заявила о разрыве отношений с дочерью, решившей сменить имя
Наталья Лапина / фото: кадр из фильма «Дон Сезар де Базан»
Трагедия звезды: любовницу Александра Абдулова отравили клофелином
Дана Борисова // Global Look Press
Дана Борисова плюнула в лицо Кравец: "Твоим мужем грех не воспользоваться"
Фото в материале: соцсети
SMM-мяунджер. Под Тверью кота трудоустроили в библиотеку
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
скриншот Youtube
Что нового в Сети: русские пранкеры "развели" принца, а Леонидов "обнулился"
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Фото: Global Look Press
Вирус рукопожатий: звезды приветствуют друг друга локтями и затариваются едой
Свежий номер
^