Мишустин отнимает у Медведева дачу: на землю экс-премьера позарились приставы

Сразу после отставки Дмитрия Медведева с поста председателя правительства его подстерег удар, откуда не ждали. На сервисе, представляющем выписки из ЕГРН о владельцах недвижимости, появилась тревожная новость: напротив одного из земельных участков экс-премьера, которые он арендует, в графе «Арест и ограничения» появилась отметка «Возможны проблемы».

Прошло только два месяца с перестановок в Белом доме, и вот началось.

Речь идет об одном из двух участков Дмитрия Медведева (их общая площадь – 47 соток) в элитном поселке «Архангельское» неподалеку от одноименной усадьбы. Землю там чиновник взял в аренду у Российской Федерации еще в 2002 году на 49 лет, хотя так ничего на ней и не построил. До отставки Медведева в выписках из Росреестра стояло его имя, как арендатора. Участки он аккуратно декларировал, по всем правилам. Медведев же – он как бы честный.

Ну так вот. В данных на один из этих участков, площадью 15 соток, указано, что его собственник с 2002 года не поменялся. Во всяком случае, пока. Однако, из свежих выписок из Росреестра на бывшую землю Медведева имя собственника уже пропало. Эка невидаль. Засекретили?

Может и засекретили, но если открыть выписку на тот самый участок в 15 соток в текстовом редакторе, имя нового владельца уже можно прочесть – та же самая «Российская Федерация». И это уже проходили. Как известно, в последнее время так шифруют влиятельных владельцев пентхаусов и дворцов. Вот только здесь, видимо, не тот случай.

После имени собственника в выписке неожиданно оказался указан …его адрес: «125009, г.Москва, пер.Газетный, д.7, стр.1». По этому адресу расположено, на минуточку, Управление по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Кому особо важному и в насколько крупном размере задолжал арендатор Медведев, неизвестно (в реестре должников ФССП его имени нет), но в выписке из Росреестра указан не только юридический, но и электронный адрес виновника проблем экс-премьера — EUzhegova@ahml.ru.

Домен ahml.ru принадлежит руководимому Виталием Мутко непубличному акционерному обществу «Дом.рф», которое через Федеральное агентство по управлению госимуществом контролирует правительство Михаила Мишустина. Что ж это получается, люди добрые! Мало того, что Мишустин лишил Медведева должности, так теперь и на землю позарился?

А что! Неприкосновенности Медведева, конечно, никто не лишит, он ведь бывший не только премьер, но и президент (хотя и, скорее, в кавычках), а вот без порток, то есть без земли, оставить можно элементарно. Тем более, что помимо всего прочего «Дом.рф» выкупает у своих партнеров права требований по плохим кредитам, а Дмитрий Медведев свой кредит доверия давно исчерпал.

Так что, если со своими кредиторами чиновник как надо не рассчитается, то своей дачи в Архангельском лишится на раз-два. Для начала — только ее, а там — как пойдет. Возможно, коту Дорофею и в самом деле придется «рвать когти».

Впрочем, возможен и вариант номер два. По какой-то хитрой схеме это не у Медеведева хотят отнять землю, а он сам решил прибрать ее к рукам: чтобы она перешла уже в полную его собственность и из арендованной государственной превратилась в его личную.