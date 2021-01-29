"Медуза": Путин бывает во дворце. Там 16 этажей под землей и есть "Димина дача"

Издание «Медуза» поговорило со многими подрядчиками, которые работали над созданием дворца в Геленджике и которые теперь поголовно соглашаются с информацией политика Алексея Навального о принадлежности этих владений. Новое расследование, однако, показало, что продемонстрированным в фильме «неофициальная резиденция Владимира Путина» не ограничивается: во-первых, аквадискотека не одна, а две, весь мыс пронизан туннелями и бункерами — всего под землей 16 этажей, а недалеко от дворца есть и другое поместье, якобы построенное в то время, когда президентствовал Дмитрий Медведев, его называют «Диминой дачей».

Вторая аквадискотека как раз расположена в так называемой «Диминой даче» — коттедже в удалении от основного дворца на территории шато в поселке Дивноморское, пишет «Медуза», ссылаясь на компании «Боронд» и «Аквастрой», которые их и делали. Кстати, она попала на кадры фильма Навального.

"Димина дача": Аквадискотека – слева

Журналисты уверяют, что всеми ведущимися во дворце работами руководит Федеральная служба охраны. Это подтверждают четыре подрядчика. «Фэсэошники смотрят, чтобы порядок соблюдался, дисциплина, пропускной режим. Но в инженерную часть они не лезут, — подтверждает один из инженеров. — Разве что при приемке специальные службы ФСО работают: там свои специалисты есть, которые делают заключение, подписывают акты. Но эти люди приезжают то ли из Москвы, то ли из Питера», — рассказывает один из них. Кроме того, имена сотрудников ФСО, курирующих строительство, сохранились на некоторых чертежах, имеющихся у «Медузы». Сотрудники ФСО есть и в составе ЧОПа, охраняющего имение.

Огромное поместье, виноградники и заводы — не всё, что есть на мысе Идокопас: в его глубине также построили 16-этажный подземный комплекс или «целый муравейник в скале», как называет один из трудившихся над ним людей. Среди этих уровней есть технические помещения, винотека, «стометровый тоннель, который выходит на пляж», а в главном VIP выходе на пляж есть даже траволатор (движущаяся дорожка), как в Шереметьево. В расследовании Навальный упоминал, что один из тоннелей ведет в специальную дегустационную комнату с видом на море, которая скрыта в скале.

Есть три входа вглубь мыса — через специальные шахты, стоимость каждой из которых сопоставима со стоимостью строительства «одной-двух станций метро». Решение построить подземные комплексы для спуска к воде было принято из соображений безопасности, что удорожило строительство на три миллиарда рублей — якобы опасались атаки со стороны стран НАТО.

«Медуза» пишет, что Владимир Путин, предположительно, бывал во дворце несколько раз, один раз даже приплыл на яхте: в эти дни всех строителей с территории комплекса выставляли. При этом как минимум восемь компаниий-подрядчиков выставляли информацию о работе над дворцом на своих сайтах, часто называя его «объектом "Пансионат" в городе Геленджик». Общая площадь всего дворцового комплекса, а не только самого дворца (17 тыс. кв. м. — из расследования Навального) составляет 40 тысяч квадратных метров.