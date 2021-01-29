"Медуза": Путин бывает во дворце. Там 16 этажей под землей и есть "Димина дача"

Издание «Медуза» поговорило со многими подрядчиками, которые работали над созданием дворца в Геленджике и которые теперь поголовно соглашаются с информацией политика Алексея Навального о принадлежности этих владений. Новое расследование, однако, показало, что продемонстрированным в фильме «неофициальная резиденция Владимира Путина» не ограничивается: во-первых, аквадискотека не одна, а две, весь мыс пронизан туннелями и бункерами — всего под землей 16 этажей, а недалеко от дворца есть и другое поместье, якобы построенное в то время, когда президентствовал Дмитрий Медведев, его называют «Диминой дачей».
Вторая аквадискотека как раз расположена в так называемой «Диминой даче» — коттедже в удалении от основного дворца на территории шато в поселке Дивноморское, пишет «Медуза», ссылаясь на компании «Боронд» и «Аквастрой», которые их и делали. Кстати, она попала на кадры фильма Навального.
Журналисты уверяют, что всеми ведущимися во дворце работами руководит Федеральная служба охраны. Это подтверждают четыре подрядчика. «Фэсэошники смотрят, чтобы порядок соблюдался, дисциплина, пропускной режим. Но в инженерную часть они не лезут, — подтверждает один из инженеров. — Разве что при приемке специальные службы ФСО работают: там свои специалисты есть, которые делают заключение, подписывают акты. Но эти люди приезжают то ли из Москвы, то ли из Питера», — рассказывает один из них. Кроме того, имена сотрудников ФСО, курирующих строительство, сохранились на некоторых чертежах, имеющихся у «Медузы». Сотрудники ФСО есть и в составе ЧОПа, охраняющего имение.
Огромное поместье, виноградники и заводы — не всё, что есть на мысе Идокопас: в его глубине также построили 16-этажный подземный комплекс или «целый муравейник в скале», как называет один из трудившихся над ним людей. Среди этих уровней есть технические помещения, винотека, «стометровый тоннель, который выходит на пляж», а в главном VIP выходе на пляж есть даже траволатор (движущаяся дорожка), как в Шереметьево. В расследовании Навальный упоминал, что один из тоннелей ведет в специальную дегустационную комнату с видом на море, которая скрыта в скале.
Есть три входа вглубь мыса — через специальные шахты, стоимость каждой из которых сопоставима со стоимостью строительства «одной-двух станций метро». Решение построить подземные комплексы для спуска к воде было принято из соображений безопасности, что удорожило строительство на три миллиарда рублей — якобы опасались атаки со стороны стран НАТО.
«Медуза» пишет, что Владимир Путин, предположительно, бывал во дворце несколько раз, один раз даже приплыл на яхте: в эти дни всех строителей с территории комплекса выставляли. При этом как минимум восемь компаниий-подрядчиков выставляли информацию о работе над дворцом на своих сайтах, часто называя его «объектом "Пансионат" в городе Геленджик». Общая площадь всего дворцового комплекса, а не только самого дворца (17 тыс. кв. м. — из расследования Навального) составляет 40 тысяч квадратных метров.