Фильм Навального о "дворце Путина" набрал за 10 дней 100 миллионов просмотров

Последнее расследование Алексея Навального, посвященное «дворцу под Геленджиком», который, как считают авторы, принадлежит через доверенных лиц Владимиру Путину (это утверждение, как и факт пользования «дворцом» на берегу Черного моря, было опровергнуто президентом России и его пресс-секретарем Дмитрием Песковым. – Прим. Sobesednik.ru), побил все рекорды. За 10 дней видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки» набрало на YouTube-канале оппозиционера бешеное количество просмотров: больше 100 миллионов.

До этого самым популярным фильмом Навального было расследование о бизнесе Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» (37 миллионов просмотров).

Фильм о "дворце Путина" набрал за 10 дней 100 млн просмотров и стал самым популярным видео Навального

На третьем и четвертом месте — попытка Навального расследовать собственное отравление: «Я позвонил своему убийце. Он признался» (26 миллионов просмотров) и «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить» (24 миллиона просмотров).

Замыкает пятерку самых популярных видео Навального фильм годичной давности о власти на Северном Кавказе – «Бентли, дворцы, убийства» (18 миллионов просмотров).