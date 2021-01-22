СМИ спросили про дворец и протесты – Песков завернул про "клюкву" и провокаторов

В ходе брифинга с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым журналисты подробно расспросили его об отношении Кремля к готовящемуся 23 января протесту и расследовании Алексея Навального о дворце в Геленджике за 100 миллиардов рублей, который, по словам политика, неформально принадлежит Владимиру Путину. По сути Песков не сказал ничего нового, отказавшись связывать деятельность несистемной оппозиции с политикой, а расследования — с реальностью.

«Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия, — пояснил г-н Песков, отвечая на вопрос, относятся ли серьезно к готовящимся акциям протеста в Кремле и какую позицию по отношению к ней занимают. — Позиция может быть только одна — позиция безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее» (цитата по «Медузе»).

Он также ушел от вопроса, намерена ли власть реагировать на те проблемы, которые заставляют людей выйти на митинг, несмотря на формальный запрет: «Есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию. Эта позиция принимается во внимание, она объясняется», — пояснил он, добавив, что говорить о каких-то недовольных людях заранее было бы, по его мнению, неправильно. По его мнению, «как таковой акции нет» — «есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции».

Акции школьников, которые снимают портреты Путина в школах и выкладывают это в сеть, Песков обозначил как «флешмоб», которые начинаются и заканчиваются. Нужны ли портреты президента в каждом классе, он не знает, это не в сфере ответственности Кремля, решать должны сами школы. Комментировать этот вопрос он отказался.

Осуждать угрозы отчислением от руководства вузов студентам за участие в несогласованных акциях Песков также не стал, пояснив, что «у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика».

Отвечать, воспринимает ли Кремль соцсети как площадку, в которой ведется политическая борьба, он также по сути не стал, заявив лишь, что эти «площадки очевидно используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях». За это он призвал соцсети штрафовать.

Что же касается «дворца Путина», расследование о котором набрало 55 миллионов просмотров меньше чем за три дня, Песков пояснил, что это «просто вранье», «хорошая качественная “клюква”, которая вызывает большое количество просмотров». Он настаивает, что президент с этим дворцом никак не связан и не бывает там. На вопрос, не мог бы он сказать, кому же тогда принадлежит такое роскошество, чтобы отвести от себя подозрения, представитель Кремля отвечать не стал, заявив, что это «абсолютно не [его] забота, кому он принадлежит».

Почему строительство дворца занимается администрация президента, спросили Пескова журналисты — они много чем занимаются, пояснил Песков, и «это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам».