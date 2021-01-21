Соболь задержали, сторонника Навального высылали, а вузы пугают студентов

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (также ФБК – организация внесена Минюстом в список иностранных агентов) Любовь Соболь задержали. Об этом сообщает её адвокат Владимир Воронин. В этот момент оппозиционер находилась в его машине. Он также рассказал, что его не пускают в ОВД Донской, куда её отвезли.

«Никогда не верьте ментам. Никогда и не единому слову. Офицеры давно положили болт на свою честь и своё слово. Пообещали пустить меня в отдел без препятствий, но, разумеется, солгали», — пишет Воронин.

Другой юрист ФБК Владлен Лось, который является гражданином Беларуси сообщил, что его задержали и запретили въезд в Россию до 27 ноября 2023 года. Ему дали срок до 25 января, чтобы покинуть страну. «Как раз к следующим президентским выборам можно вернуться!» — комментирует он.

Также ранее полицейские приходили ко многим сторонникам Алексея Навального в разных регионах (Николай Ляскин, Кира Ярмыш, Олег Степанов, Сергей Бойко и другие), чтобы вручить им предостережения о недопустимости несогласованных акций 23 января. С тем же сотрудники МВД посещали и журналистов. В частости, полиция посетила главреда «Медизоны» Сергея Смирнова и журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева.

Приходили и к другим политикам и активистам: к Елизавете Нестеровой, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой, Константину Янкаускасу и другим.

Ярославский государственный университет также настоял, чтобы 23 января все студенты и преподаватели были на занятиях под угрозой занесения в «Черный список». С похожими заявлениями выступили Костромской государственный университет и Башкирский государственный университет. О ряде других случаев давления на студентов различных вузов по всей стране сообщают рад СМИ со ссылкой на чаты и источники.

*ФБК признан российскими властями иностранным агентом.