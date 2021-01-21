Роскомнадзор начнет реагировать на призывы выйти на митинг 23 января

Генпрокуратура приступила к мерам реагирования в связи с несанкционированной акцией протеста, которая пройдет в России 23 января. Об этом пишет «Интерфакс».

Надзорное ведомство отмечает, что при наличии оснований оно намерено привлекать к административной ответственности участников и устроителей мероприятия.

Также в Генпрокуратуре отмечают, что уже внесены требования к Роскомнадзору для «ограничения доступа к противоправной информации».

Впервые призывы выйти на акции протеста появились в видео на YouTube-канале Алексея Навального, где оппозиционер рассказывает о приближенных президента Владимира Путина и замке под Геленджиком.

Ранее столичные власти отказали в согласновании на 31 января акции протеста Либертарианской партии.