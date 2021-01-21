Замглавы МВД призвал готовиться к протестам против власти, как в Беларуси

Заместитель главы МВД России Александр Горовой считает, что российское общество может в ближайшее время достигнуть такого уровня недовольства действиями властей, что протесты могут пойти по сценариям событий в Беларуси.

«Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе и в столице нашей страны (...) Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все то, что происходило в Москве летом 2019 года. На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране», — приводит слова замглавы ведомства ТАСС.

При этом Горовой также заявил, что в преддверии выборов в Госдуму «раскачать ситуацию» стараются не только «квазиполитики» и некие «интересанты из-за рубежа», но и «политические партии».

Ключевой задачей замглавы МВД назвал недопущение сценариев эскалации конфликтов между сотрудниками правоохранительных органов и гражданами.

23 января сторонники Алексея Навального объявили многочисленные акции протеста в десятках городов страны, включая Москву. Власти активно информируют, что призывы выйти на них незаконны, как и присутствие на этих митингах. Причиной митингов стал арест политика. Многие юристы считают, что даже процедура ареста не соответствовала закону.