"Совершенно непонятно как защищаться": Навальный набирает сотни млн в TikTok

Различные теги в поддержку политика Алексея Навального набирают сотни миллионов просмотров и десятки миллионов публикаций. Как пишут «Открытые медиа», теги вроде #свободуНавальному и #23января (на этот день запланированы митинги в десятках городов) к сегодняшнему утро набрали больше 200 миллионов просмотров.

Тег #навальный уже набрал более 640 миллионов просмотров и попал в тренды, хотя обычно в этой социальной сети почти не бывает политического контента. Как обращает внимание The Insider, запись с хэштегом #свободунавальному сделали уже больше 80 миллионов раз.

Тем временем последнее расследование Навального про дворец в Геленджике, который, как следует из публикации, принадлежит Владимиру Путину, менее чем за двое суток просмотрели больше 41 миллиона раз. И, хотя видео попало в топы трендов многих стран, особенно русскоязычных, порядка 70% трафика все равно приходится на Россию, поясняли в ФБК*.

Отмечается, что около 60% TikTok — люди младше 35 лет, то есть «молодежь». Адвокат Илья Новиков в своей колонке в The Insider обращает внимание, что активность там является одним из самых «оптимистичных» проявлений поддержки Навального:

«Из всего, что я видел за последнюю неделю, больше всего оптимизма внушают тиктоки школьников, снимающих со стен в классе портреты Путина. Потому что от этого совершенно непонятно как защищаться. К взрослым можно выпустить Соловьева, к юристам Клишаса, к журналистам Пескова, заболтать, замотать, отшутиться. Школьники ничего не знают про 46-ю статью Уголовно-исполнительного кодекса, но про дворец в Геленджике они уже посмотрели», — пишет Новиков.

Юрист также обращает внимание, что в критике действий власти в отношении Навального симпатизирующим его гражданам не стоит так активно прибегать к букве закона и настаивать на «незаконности» процесса над политиком, потому что закон можно без труда поменять и трактовать по-разному. Он считает, куда более «конструктивным» подходом было бы говорить не «Я хочу, чтобы Навальный был свободен, потому что...», — а вместо этого — «Я хочу, поэтому я буду...».

После того как Навальный был арестован на 30 суток, он призвал своих сторонников выходить на улицы. Штабы Навального объявили о проведении митингов в субботу, 23 января в десятках городов России, в числе которых и Москва. В ответ власти традиционно предупреди, что акции несогласованы и выход на них будет расцениваться как нарушение закона. Генпрокуратура также заявила, что заранее приступила к реагированию на протест, пообещав административные протоколы организаторам и участникам. Полиция уже начала приходить ко многим политикам, активистам и журналистам. Например, за главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым полиция приехала в поликлинику. Задержания пока являются редкостью.

*ФБК — объявлен российскими властями «иностранным агентом»