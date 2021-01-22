Полицейские начали опрашивать школьников, которые снимают портреты Путина

В Ярославле ученицу десятого класса вызвали в полицию после того, как она выложила в TikTok ролик, где снимает со стены в классе портрет Владимира Путина. Госсимволикой он не является и мог бы вовсе там не висеть, но после того, как видео набрало более двух миллионов просмотров, девочкой заинтересовались правоохранители.

«Я давно снимаю "тиктоки", имею неплохую аудиторию и делюсь с ней всем, что чувствую. Арест Алексея Навального вызвал большой резонанс не только среди молодежи, но и у взрослого поколения. В TikTok этот резонанс невозможно не заметить — всё об этом кричит, даже приколы про него появляются», — пояснила школьница «Открытым медиа». Идею снять портрет она придумала не сама, а увидела её в другом ролике.

Акция повлекла за собой беседы с классным руководителем и директором. Затем опрос девочки в присутствии отца провели сотрудники МВД. «Своим роликом я выразила гражданскую позицию, на которую имеет право каждый в школе», — говорит школьница, при этом добавляя, что полицейские восприняли её поступок «адекватно», а вопросы в основном касались причин, по которым она сняла изображение главы государства.

А вот девятикласснику из Балашихи повезло меньше, хотя и событие в подмосковное школе более громкое: портрет Путина там не только сняли со стены, но ещё и заменили на портрет его главного оппонента Алексея Навального.

Как пишет «ОВД-Инфо», после этого ребенка без уведомления родителей опрашивали соцработник, сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних и некий силовик. Всё это происходило в присутствии директора учебного учреждения. Упомянуты силовик оказался не так прост, и школьнику представился сотрудником центра «Э» МВД (по борьбе с экстремизмом), а его отцу по телефону — сотрудником уголовного розыска.

В результате сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних вручил мальчику повестку для опроса в присутствии родителей.