В Петербурге на сообщение о порванном портрете Путина приехали 5 полицейских

В Санкт-Петербурге один из депутатов муниципального образования «Смольнинское» Никита Юферев порвал портрет президента Владимира Путина, которого он и его соратники пытались заменить на стене на портрет поэта Александра Пушкина. Противоборствующие фракции меняли изображения регулярно, пока портрет Пушкина не исчез. Тогда у депутата не выдержали нервы, и он решился осквернить изображение нацлидера.

Когда в администрации увидели состояние портрета президента, они вызвали милицию, на место выехал наряд из пяти человек, заявив: «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего». Они опросили присутствующих и уехали, пишет Znak.com.

Сам Юферев объяснил, что «был зол» и потому решил порвать «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина».

Инцидент в своем Twitter прокомментировал главный оппонент Путина оппозиционер Алексей Навальный: «Нормальные депутаты снимают со стены портрет Путина и меняют его на портрет Пушкина. Ненормальные депутаты (воры-единороссы) вызвали полицию, сказав "разорван портрет верховного главнокомандующего". Полиция приехала — преступление-то опасное!»