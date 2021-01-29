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Прокремлевское СМИ подтвердило данные Навального из фильма о "дворце Путина"

Политика
13:48, 29 января 2021

Прокремлевское СМИ подтвердило данные Навального из фильма о "дворце Путина"
Скриншот из видео Mash
Скриншот из видео Mash

Провластное издание Mash, опубликовало видео изнутри и снаружи «дворца Путина», о котором рассказал в своем недавнем расследовании политик Алексей Навальный. Кто им владеет, они не знают, как они туда попали, тоже непонятно — им просто разрешили.

На кадрах, опубликованных Mash видно, что фасад здания находится в законченном состоянии. Это следовало и из фильма Навального. Однако внутри почти ничего нет — голые стены и бетонные полы, даже аквадискотека закрыта на ремонт. Издание рассказало, что везде там идет ремонт, который, по их оценкам, продлится до пяти лет.

Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих считает, что новые данные только подтверждают расследование Навального: 

«Комментировать здесь нечего. Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали. Отдельное спасибо за показанную вблизи аквадискотеку». 

Она также уверена, что экскурсию Mash  организовали в администрации президента, но ради «разоблачения» Навального можно было бы во время съемок «в одном из помещений найти "настоящего владельца" в бархатном халате». 

Отметим, что данные из расследования Навального действительно совпадают с тем, что появилось в Mash. В своем фильме Навальный отдельно обговаривает, что сейчас во дворце идет крупный ремонт, а всю отделку сняли и выбросили из-за некачественной проектировки и покрывшей дворец плесени. Сами же «внутренности» дворца он демонстрировал, основываясь лишь на старых фотографиях из соцсетей, а также имевшемся у него плане помещения, где была прописана расположенная там мебель. Визуализация в фильме Навального была сделана с помощью компьютерной графики, как он сам объяснял в ролике.

Расследование Навального набрало на YouTube уже больше 100 миллионов просмотров. Ролик же, опубликованный сегодня Mash, пока увидели лишь около 50 тысяч человек, однако федеральные каналы уже принялись активно демонстрировать его в новостных эфирах.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

Теги: #Путин #Навальный #Пропаганда

Рубрика: Политика

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Скриншот из Youtube

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