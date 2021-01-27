Искусствовед: "Дворец Путина" снесут, у него нет художественной ценности

Искусствовед и дрезденский гид Евгений Урих опубликовал на своем ютьюб-канале культурологический обзор на «дворец Путина», о котором оппозиционер Алексей Навальный выпустил фильм.

Сам Владимир Путин от дворца открестился. Заявил, что ни ему, ни его близким он не принадлежит. Настоящее имя владельца в Кремле называть тоже не стали, а лишь намекнули, что владеет постройкой под Геленджиком некий предприниматель.

Вид владений сверху искусствоведу Уриху напомнил времена абсолютной монархии, где все линии строений вели «к центру власти, королю солнца». Предположительно создатели проекта вдохновлялись Версалем.

Фасад здания отсылает к стилю барокко, но не традиционному: «Окошки с вот этими полукруглыми арками. А наверху окошки уже более прямоугольные, это уже кусочек Ренессанса. Немного наколхозили, короче».

Искусствовед высмеял внутреннюю часть дворца, выполненную в стиле функционально безграмотного Ренессанса: «Колоннады, которые здесь имитируются, должны держать этаж. Это некая экономия пространства, вместо того, чтобы вплотную застроить стену. Иначе дворик будет очень маленьким. Колонна была несущей частью этажей. Но здесь колонные несут огромную круговую террасу».

Самой террасе тоже досталось: «Довольно странное решение. Типа выходишь на террасу, а она у тебя и там, и тут, и здесь. Зачем она? Сделали бы уж тогда один парадный балкон. [Чтобы] вышел монарх и посмотрел на свои владения. Такое делали, кстати, в барочных дворцах».

Заключая обзор, Евгений выразил сожаление, что такое огромное количество денег (предположительно украденных) потратили безвкусно. По его убеждению, дворец спустя годы не сможет стать музеем.

«Я думаю, что этот дворец в Геленджике просто нафиг снесут после ухода хозяина, потому что он не представляет никакой культурной ценности», — заявил Урих. При этом, по убеждению искусствоведа, никто не экономил на материалах, но серьезно сэкономили на экспертах.