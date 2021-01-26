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Власть перешла в оборону: Гельман об "оправданиях" Путина после расследования Навального

Политика
12:47, 26 января 2021

Власть перешла в оборону: Гельман об "оправданиях" Путина после расследования Навального
"Дворец Путина" // Фото: скриншот с YouTube
"Дворец Путина" // Фото: скриншот с YouTube

Расследование Алексея Навального, опубликованное на видеохостинге Youtube, уже давно побило все рекорды, став самым просматриваемым неразвлекательным видеороликом за всю историю проекта. Как бы там ни было, видео под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрело ни много ни мало 90 миллионов человек – такое количество просмотров не могло остаться незамеченным для Кремля, особенно с учетом того, что главным действующим лицом расследования является президент России Владимир Путин.

Было очевидно, что стратегия молчания в этот раз не сработает, и Кремль был вынужден давать комментарии по этому поводу. Первым прокомментировать данное видео вызвался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который заявил, что дворец, фигурируемый в расследовании Алексея Навального, Владимиру Путину или его близким родственникам никогда не принадлежал. Экспертное сообщество довольно скептически отнеслось к словам Пескова, ссылаясь, в первую очередь, на отсутствие контраргументов.

Ситуация усугубилась прошедшими недавно несанкционированными митингами в поддержку Алексея Навального, которые впервые за долгое время отметились не только большим количеством участников, но и достаточно широкой географией протестов. Накануне слово взял лично Владимир Путин, который на видеовстрече со студентами достаточно обширно прокомментировал расследование Навального. Глава государства практически повторил слова своего пресс-секретаря, и отметил, что «дворец в Геленджике» никогда ему и его близким родственникам не принадлежал. Также он добавил: когда речь идет о такого масштаба недвижимости, всегда должен остаться какой-нибудь документ, который доказал бы позицию расследователей. По версии Владимира Путина, он не фигурирует в каком-либо документе относительно «дворца в Геленджике», а значит обвинения в его адрес – ни что иное, как информационная атака, «монтаж и компиляция». Насколько убедителен был Владимир Путин? Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал политтехнолог Марат Гельман.

«Надо, конечно, сказать, что Владимир Путин на голову выше своих соратников – Усманова, Золотова – которые только умеют разговаривать на языке бандитов. Путин в свою очередь говорит какие-то аргументы, но дело в том, что он отвечает на заголовок фильма. Фильм называется «Дворец Путина», но это же не про дворец Путина – не про то, что Путину или его родственникам юридически принадлежит дворец. Фактически, это фильм про систему некоего общака, систему функционирования коррупции в России, но заголовок у фильма – «дворец Путина», поэтому складывается ощущение, что президент отвечает тем людям, которые сам фильм не смотрели.

Выглядит все так, как будто зрители не смотрели все эти схемы, не смотрели, кому в реальности и формально все это принадлежит. Для людей, которые не смотрели фильм, его слова выглядели бы очень убедительно. В целом я хочу сказать, что он, конечно, на фоне своего окружения выглядит на высоте. Но очень важен здесь сам факт того, что Путин объясняется. Мне кажется, президент за это даже заслуживает похвалы: не нужно кричать, что он испугался, нужно продолжать этот диалог с обществом. Хорошо, дворец не ваш – а чей он тогда? Какова система финансирования? Почему ФСО охраняет неизвестно чей объект?

Мне кажется, во время ответа Путина произошел очень важный момент. Они поняли, что отмалчиваться как прежде нельзя. Власть перешла в оборону. Начала она обороняться именно потому, что масштаб происходящего впечатляет – ему позавидуют любые голливудские продюсеры. В будущем властям все равно придется ответить, чей это дворец. Сейчас они придумывают, рассматривают варианты. Они были очень внимательны за рубежом, но многое упустили у себя в стране, потому что привыкли, что здесь никто не задаст вопросы», – отметил Марат Гельман.

Теги: #Путин #Навальный

Рубрика: Политика

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